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ПМЭФ: событие, которое не хочется пропускать 

Вести.Ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Международный экономический форум — это не только переговоры, миллиардные сделки и многочасовые дискуссии. Это всегда и насыщенная культурная программа. Чем порадовала и что предложила гостям форума северная столица в этот раз?
Лучшие голоса мира звучат на Дворцовой. Тосканский незрячий гений тенор Андреа Бочелли и солистка Венской оперы Аида Гарифуллина берутся за руки. Кульминация культурной программы Экономического форума. Этот концерт на Дворцовой — подарок жителям Петербурга.
Форум стартовал 6 июня — в день рождения Пушкина. И дата — юбилейная — 220 лет. Мотивы пушкинских сказок — в оформлении, сам Пушкин — на плакатах. В этом году экономические дискуссии проникнуты духом высокой поэзии.
Дискутируя, к Пушкину апеллирует глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Троекуров подкупает суд и отбирает поместье у соседнего помещика. У этого есть последствия — появляется бунтовщик. Я хочу сказать, что это давно было, но подобные ситуации и сейчас встречаются", — отметил Кудрин.
Кому-то ближе "Евгений Онегин".
"Я сдавал экзамены в университет. Надо было рассказать как раз про экономистов великих, например, Адама Смита. Хотя я в этот момент ничего не помнил, вернее, я не читал Адама Смита, но вспомнил, что его читал Евгений Зато. И был глубокой эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет", — рассказал Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
На Мойке, 12 тоже читают стихи, открывают выставку портретов и бюстов поэта. А в концертном зале Мариинского театра — традиционный ночной концерт Дениса Мацуева и Валерия Гергиева.
Свои вечеринки устраивают крупные банки, компании и делегации. Вот индийский прием — дамы в сари, звучат ситар и почему-то балалайка.
Похоже, уютно чувствует себя в Петербурге и Николя Саркози — вот он на пробежке в Михайловском саду. Встретить бывшего французского президента в Петербурге в дни форума — обычное дело. Остальные участники бегают сообща. Пятикилометровая дистанция, залитый солнцем блистательный город. Этот забег — тоже одна из традиций форума.
"Это действительно та энергия, которая сейчас нужна нашему бизнесу", — считает Олег Теплов, гендиректор ООО "ВЭБ Инновации".
Спортсмены — напротив — облачаются в деловые костюмы. Легендарные футболисты Сол Кэмпбелл и Кристиан Карабме — на форуме в преддверии "Евро". Следующим летом Петербург станет одним из 12 городов Европы, которые примут у себя матчи чемпионата Европы по футболу. Вот он, кубок Анри Делоне, за которые каждые 4 года сражаются лучшие сборные Европы и который 60 лет назад взяла сборная Советского Союза. Послом "Евро-2020" становится Валерий Гергиев.
  1. "Праздник, который дает ощущение единства миллиардов людей. В этом сила спорта и сила футбола высочайшего класса. Для меня это и почетно, и приятно, и интересно", — почеркнул народный артист России Валерий Гергиев.
До турнира еще год, но знакомая Петербургу атмосфера большого футбола уже ощущается. На Заячьем острове теперь — тематический парк, где гоняют мяч взрослые и крутят ручки настольного футбола дети.
А на Дворцовой под занавес форума — вновь открытый концерт. На этот раз группа "Би-2" в сопровождении Симфонического оркестра. Как для мирового бизнеса сам форум, так и для петербуржцев его культурная программа становится событием, которое не хочется пропускать.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Сол Кэмпбелл , Валерий Гергиев , Александр Шохин , Евгений Онегин , Адам Смит , Алексей Кудрин , Николя Саркози , Денис Мацуев , Андреа Бочелли , Аида Гарифуллина , Российский союз промышленников и предпринимателей , Счетная палата
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