Как Украина обманывала Россию

Неожиданное признание прозвучало в Киеве — власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной — которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву.

Украинский бизнесмен и экс-министр Евгений Червоненко , выступая в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украина во многом сама виновата в том, что её отношения с Россией испортились до нынешнего состояния. В качестве примера он привёл прошлогодний инцидент в Керченском проливе, итогом которого стало пленение украинских военных моряков: «Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и нарушали договоренности с Россией».

Нечасто такое услышишь от украинского политика, да ещё и с таким бэкграундом, как у Червоненко. Кто не в курсе: Червоненко — один из ближайших соратников Виктора Ющенко , был начальником его охраны в 2003 году, был при нём министром и главой Запорожской области.

Итак, политик подбросил любопытную тему. Попробуем вспомнить несколько самых запомнившихся «кидков» со стороны Украины.

Кредит Януковича

Как мы помним, последний евромайдан на Украине начался с того, что Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС . У отказа были веские причины: Украина катилась в финансовую пропасть, а подписания соглашение означало закрытие российского рынка сбыта и потерю миллиардов валютной выручки.

Утопающий хватается за соломинку, а Янукович ухватился за возможность перекредитоваться в России. Уже 24 декабря 2013 года Украина получила 3 млрд долл — первый транш из обещанных 15. Под выгодные 5% годовых.

Новая власть сначала признала долг — об этом говорят купонные выплаты по облигациям, которые совершало правительство Яценюка в 2014 году. Более того — Яценюк публично заявлял, что Украина хочет от России следующие транши! Но в 2015-м концепция поменялась: Украина была в шаге от дефолта и стремилась реструктуризировать всё, что только можно. Россия отказалась обсуждать реструктуризацию, Украина отказалась платить. С тех пор она платит только судебные издержки ( Минфин РФ не оставляет попыток вернуть долг через международные суды).

Кременчугский НПЗ

Это куда более давняя история. К тому же тут кидок не России как государства, а российской компании «Татнефть» . Разница, впрочем, не так значительна.

Ещё в 1994 году президент Украины и президент Татарстана договорились о создании совместной компании «Укртатнафта». Идея проста как 2 копейки: поставлять на Украину российскую нефть для переработки на Кременчугском НПЗ. Если представить, что Украина бы всё сделала по уму, то сегодня она сама была бы экспортёром нефтепродуктов (проектная мощность завода предусматривает переработку более 18 млн тонн нефти в год).

Но по уму — это не об Украине. В 2000-х со стороны Украины в СП появились частники — структуры Игоря Коломойского. Они-то и осуществили захват завода в 2007 году.

С тех пор «Татнефть» пыталась отбить актив в судах, но безуспешно. Размер «кидка» российская сторона оценила в 2,4 млрд долл, однако Международный коммерческий арбитраж сократил сумму возмещения до 122 млн (144 млн по состоянию на апрель прошлого года — с учётом процентов). Ещё 300 млн пыталось отсудить правительство Татарстана — как совладелец «Укртатнафты».

Бери и не плати

В январе 2009 года тогдашний премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала контракт на поставку и транзит российского газа. Одной из особенностей контракта стало применение в нём принципа «Take or Pay» — «Бери или плати». Украина обязалась покупать ежегодно не менее 52 млрд кубометров топлива.

По факту Украина никогда столько не покупала, однако в РФ смотрели на это сквозь пальцы. До самого 2014 года, когда новое руководство компании «Нафтогаз Украины» перестало выполнять обязательства и сорвало квартальный график оплаты за газ.

Точная сумма убытков тут не поддаётся учёту. Если судить по исковым требованиям «Газпрома», то речь о десятках миллиардов долларов. Правда арбитраж уменьшил эту сумму на порядок, примерно до 2 млрд

Арбитраж не учёл, что добычи и поставки газа совершались с учётом потребностей потребителей. И ежегодный недобор Украиной 10-12 млрд кубометров создавал «Газпрому» проблемы.

Алюминий с конфискацией

Ещё одна история, где пострадал частный российский капитал. Речь о Запорожском алюминиевом комбинате. С начала 2000-х правительство потихоньку распродавало его акции — структуры Олега Дерипаски их покупали, став в итоге владельцами завода. Затем, во время финансового кризиса 2008 года правительство пересмотрело льготную ставку на электроэнергию для предприятия, после чего его работа стала нерентабельной. В «Русале» приняли решение заморозить производство.

Однако в украинском правительстве посчитали это нарушением инвестиционного соглашения. Подали в суд, выиграли дело и вернули завод в государственную собственность.

Тут ущерб поменьше. По крайней мере сам Дерипаска, пытаясь обжаловать потерю предприятия, подавал иск, где фигурировала сумма убытков — 39 млн долларов.

Постмайданное комбо

Не секрет, что до 2014 года российский капитал занимал серьёзные позиции на Украине. С тех пор многое изменилось. Нет смысла описывать каждый случай отдельно, так как это заняло бы слишком много времени. Да и истории тут — как под копирку. Поэтому пройдёмся пунктиром.

БМ-банк, Целый ряд украинских дочерних структур российских госбанков (ВТБ-Украина, Сбербанк РФ Проминвестбанк ) находятся в стадии ликвидации или предликвидационном состоянии. Скажем, размер активов ВТБ-Украина во времена его расцвета достигал 37 млрд грн (более 4,6 млрд долл). Однако нормальная деятельность банка фактически закончилась после введения санкций (т.н. санкции Порошенко в отношении дочерних структур госбанков РФ), а также после ареста акций банка осенью 2018 года по иску уже упомянутого тут Коломойского.

Похожим образом ушли с украинского топливного рынка российские сети АЗС ( Лукойл ТНК , не говоря уж о более мелких бизнесах (ритейл, HoReCa).

Точный размер «кидка» подсчитать будет довольно сложно. Однако можно ориентироваться на самый крупный — ВТБ-Украина. Санкции оставляют «дочкам» госбанков только одну возможность для вывода банковского капитала — продажа. ВТБ-Украина сначала арестовали, а затем ввели временную администрацию. Обычный захват. И, пожалуй, самый масштабный «кидок» из здесь рассмотренных.

И всё же, несмотря на сплошные миллиарды долларов, Украина потеряла больше. Её постмайданный экспорт в РФ съёжился до 3-5 млрд долл в год (когда-то 15-17 млрд). Так, согласно оценке директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона, за 2014-2018 гг Украина недополучила от торговли с РФ не менее 48 млрд долл. И отбить их на других рынках не получилось.

Сама же Украина наоборот, наращивает закупки энергоносителей в РФ: по газу они упали, зато по углю выросли. Впрочем, российский экспорт на Украину, конечно же, тоже сильно просел (с 23 млрд долл в 2013-м до 8 млрд долл в 2018-м). Но, во первых, это газ, которого теперь Украина покупает меньше. Однако сам-то газ никуда не девается, он просто уходит на другие рынки. Во-вторых, в этой статистике газ вообще не учтён, поскольку из-за системы виртуального реверса, украинская статистика не считает его купленным у РФ.

В общем, итог таков: Украина действительно неоднократно кидала Россию. Причём на миллиарды долларов. Только вот себя она при этом кинула на десятки миллиардов.