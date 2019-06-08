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Иностранцы вывели из России $1 млрд с начала года 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд за пять месяцев текущего года.
Согласно отчёту инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего сведения EPFR, худшей была неделя, завершившаяся 5 июня. За этот период из страны вывели $153 млн, а в предыдущие семь дней — $86 млн По словам директора по инвестициям General Invest Фелипе де ла Роса, отток из фондов РФ весной увеличился в связи с ожиданием серьёзного ужесточения санкций в отношении государства к концу первого квартала.
В свою очередь старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили заявил, что дополнительный повод считать данные риски «скорее недооценёнными» иностранцам дал арест основателя Baring Vostok Майкла Калви.
При этом он отметил, что в конце весны влияние на ситуацию стали оказывать макроэкономические действия США.
Торговые войны не способствуют оптимизму в отношении любых развивающихся рынков в целом, — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что с учётом корреляции на нефтяном рынке в последние несколько недель вывод средств из РФ вполне объясним.
Аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов сообщил, что в ближайшее время поведение иностранных инвесторов вряд ли изменится, передаёт «Коммерсант».
Как писал News.ru, ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев заявил, что фондовый рынок РФ находится в зелёной зоне благодаря внешнему фону и благоприятной внутренней конъюнктуре. По мнению аналитика, общий позитивный настрой инвесторов связан с надеждами на разрешение противоречий между США и Мексикой, а также на возобновление торговых переговоров Вашингтона и Пекина.
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Комментарии1
Экономика , Компании , Рынки , Михаил Иванов , Майкл Калви , Геннадий Николаев , Bank of America
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