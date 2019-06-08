Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину войти в общественный совет при Росстате, чтобы повысить доверие к данным статистики ведомства. Об этом министр сказал в ходе сессии в рамках ПМЭФ.
"Есть предложение вам войти в общественный совет, который будет внимательным образом следить за теми процессами изменений, которые происходят в Росстате, помогать цифровизации этого ведомства, помогать тому, чтобы те данные, которые публикуются, были максимально открыты, максимально эффективны, отражали реальную картину и самое главное — чтобы они вызывали максимальное доверие общества", — сказал Орешкин.