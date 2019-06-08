Низкие зарплаты и эгоцентризм молодежи. На ПМЭФ обсудили причины низкой рождаемости в РФ

Повышение рождаемости — одна из главных задач национального проекта "Демография". Причину сложившейся демографической ситуации в РФ, когда семьи не торопятся заводить даже первого ребенка, обсудили эксперты в заключительный день Петербургского международного экономического форума.

Первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко считает, что основной причиной снижения рождаемости в России в последние годы являются низкие зарплаты населения. "Мы объясняем: вот пришло новое поколение, стало меньше девушек фертильного возраста, и это число будет стремительно уменьшаться: к 2033 году на четверть. Но это причина не главная. Мы связываем причину с уровнем доходов нашей семьи", — сказал он.

Вовченко отметил, что меры государственного воздействия на увеличение рождаемости остаются экономическими. "Мы распространили меры поддержки на второго, третьего и последующих детей, но этого мало, нужен мощный "буст" (от англ. boost — "повышать"). Сейчас мы на пороге каких-то мощных мер стимулирования рождений. И нужен такой же "буст" в росте уровня доходов в принципе наших граждан", — подчеркнул он.

А губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что важно сосредоточиться также на снятии некоторых барьеров, которые становятся тормозом для женщин в "детском вопросе". "Есть большой и очень достойный пакет социальной поддержи рождаемости, но существует масса небольших ограничений, с которыми люди сталкиваются каждый день. Например, в некоторых школах сложно организовать уроки продленного дня, потому что мешают СанПиНы, это значит, что ты должен как-то иначе пристроить ребенка, то есть нужна бабушка. Или няня — а это затраты", — сказал Никитин.

Другой пример, который привел губернатор, — недостаток системы больничных. "Как она у нас устроена: чем больше у тебя стаж, тем ближе к 100% компенсация за больничный. Если вы молодая мама, если вы только начали свою карьеру, и ваш ребенок заболел, вы получите только 60% от своей зарплаты. И если посмотреть в совокупности на это, то получается, что выгоднее родить ребенка после 30 лет — тогда, когда у вас есть карьера и социальное положение, уверенность", — подчеркнул Никитин. Таким образом, время уходит, и шансов, что в семье родится второй или третий ребенок, становится все меньше.

Вопрос демографии — на уровне государства

Регионы стараются найти индивидуальное решение по повышению суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году — показатель обозначает в среднем число детей, рожденных одной женщиной в стране. В Приморском крае запустили программу строительства арендного жилья.

"Ни в одном субъекте РФ такая программа не реализуется, — сказала первый вице-губернатор региона Вера Щербина. — Строится государственное жилье, и оно предоставляется не в социальный найм, а в аренду за небольшую плату. Цена — в два раза ниже, чем на рынке. Мы также даем право выкупать в ипотеку это жилье, и тут мы разрабатываем опять же механизмы, чтобы каждый рожденный ребенок приносил семье дополнительные финансовые ресурсы, размер которых мы определим, чтобы можно было заплатить за ипотеку".

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, матери шестерых детей, вопрос демографии стоит очень остро на уровне государства.

"Мы теряем детей даже незачатых: дети, которые могли родиться, но их даже не задумали, потому что так настроен человек, он настроен на одного ребенка или на двоих, но не на шестерых. У него такое мировоззрение, или он так себя видит. Ни в коем случае нельзя подменять понятия и говорить, что если мы сейчас увеличим пособия, то решим вопрос о демографии", — сказала Кузнецова. В ХХI веке престиж, успех и удобство превалируют в сознании общества, ребенок сюда не совсем вписывается, считает детский омбудсмен, "но мы понимаем, что без ребенка нет очень важной другой ценности — счастья".

По мнению председателя исполкома Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, сформировалась прослойка молодежи, которая считает абсолютно нормальным вообще не иметь детей. "Вот эта пропаганда эгоцентризма в самом наибольшем проявлении, когда люди думают только о себе и не хотят даже помыслить о каких-то неудобствах, связанных с рождением даже одного ребенка, это страшно. Но нельзя все привязывать только к экономике. Когда-то был выпущен джин из бутылки, человечеству показалось, что нужно думать только об удобствах для себя, отсюда родилось огромное количество мифов, в том числе, что невозможно женщине выстроить карьеру и быть мамой одновременно, но это же не так", — считает Намазова-Баранова.

Губернатор Новгородской области добавил, что наравне с пропагандой здорового образа жизни должна быть пропаганда семейных ценностей: "В случае пропаганды здорового образа жизни слова "пропаганда" не стесняются, значит, можно говорить и о пропаганде семьи".