Участники ПМЭФ провели встречу без галстуков и пиджаков

В третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорят о необходимости взаимопонимания и доверия. Министр экономического развития Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнули свое стремление к открытости необычным способом. Орешкин снял галстук, после чего Кудрин предложил снять и пиджаки. Участники дискуссии охотно последовали их примеру.

Такой открытости участников форума сегодня способствует и погода — в Петербурге плюс 32 градуса, даже кондиционеры не всегда спасают.