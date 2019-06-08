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Участники ПМЭФ провели встречу без галстуков и пиджаков 

Мир24 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
В третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорят о необходимости взаимопонимания и доверия. Министр экономического развития Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнули свое стремление к открытости необычным способом. Орешкин снял галстук, после чего Кудрин предложил снять и пиджаки. Участники дискуссии охотно последовали их примеру.
Такой открытости участников форума сегодня способствует и погода — в Петербурге плюс 32 градуса, даже кондиционеры не всегда спасают.
Где жили, что ели, на чем ездили участники ПМЭФ — смотрите в воскресенье в специальном репортаже в программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой в 18:30 на телеканале «Мир».
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Алексей Кудрин , Максим Орешкин , Екатерина Абрамова , Счетная палата , Mir24.TV
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