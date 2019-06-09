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Хлеб и стиральные машины проверит Роскачество до конца года 

News.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Роскачество озвучило список товаров, которые эксперты организации намерены проверить до конца года. Это цельнозерновой хлеб, мюсли, группа детских товаров и бытовой техники.
Цельнозерновой хлеб заслужил внимание организации стремлением населения к здоровому образу жизни. В списке товаров для детей фигурируют школьная форма, детская одежда, сухие смеси. Роскачество уделит внимание спортивной одежде, пишут «Известия».
Будет продолжено исследование бытовой техники: посудомоечных и стиральных машин. Помогает в этом центр цифровой экспертизы, который занимается исследованием различных программ, мобильных приложений, антивирусов. В поле зрения исследователей попадают и приложения для такси, магазинов.
Активно проявляют себя потребители: просят проверить, например, автомобили, рассказать про цифровые продукты. Но больше всего вопросов вызывают продукты питания. Это касается мясной продукции.
Молодые мамы интересуются качеством детских товаров, начиная от колясок и памперсов, заканчивая детским питанием.
Ранее News.ru сообщал, что ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому мелкий шрифт на этикетках не позволяет изучить состав пищевых продуктов. Такого мнения придерживается порядка 70% россиян.
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Экономика , ВЦИОМ , газета "Известия"
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