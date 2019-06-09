Хлеб и стиральные машины проверит Роскачество до конца года

Роскачество озвучило список товаров, которые эксперты организации намерены проверить до конца года. Это цельнозерновой хлеб, мюсли, группа детских товаров и бытовой техники.

Цельнозерновой хлеб заслужил внимание организации стремлением населения к здоровому образу жизни. В списке товаров для детей фигурируют школьная форма, детская одежда, сухие смеси. Роскачество уделит внимание спортивной одежде, пишут «Известия».

Будет продолжено исследование бытовой техники: посудомоечных и стиральных машин. Помогает в этом центр цифровой экспертизы, который занимается исследованием различных программ, мобильных приложений, антивирусов. В поле зрения исследователей попадают и приложения для такси, магазинов.

Активно проявляют себя потребители: просят проверить, например, автомобили, рассказать про цифровые продукты. Но больше всего вопросов вызывают продукты питания. Это касается мясной продукции.

Молодые мамы интересуются качеством детских товаров, начиная от колясок и памперсов, заканчивая детским питанием.