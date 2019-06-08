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Орешкин заявил о планах России и Китая удвоить товарооборот 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT по итогам Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва и Пекин к 2024 году планируют удвоить товарооборот — до $200 млрд
По его словам, у России и Китая уже «качественно иной уровень экономических взаимоотношений». Он отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами составил $108 млрд
«Но здесь мы не останавливаемся на достигнутом. Один из главных документов, который говорит о том, по каким направлениям мы будем двигаться вперёд в ближайшие годы, — как раз программа, направленная на достижение следующей отметки, цели в $200 млрд к 2024 году. Удвоение товарооборота», — заявил Орешкин.
Он отметил, что Россия и КНР будут отрабатывать взаимодействие «по каждой отрасли, начиная от энергетики до сферы новых технологий».
Также Орешкин рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Экономика , Рынки , Максим Орешкин
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