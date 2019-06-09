Новая эра: цифра идет в промышленность

Цифровые технологии с каждым днем становятся все более многогранными и активнее входят во всей сферы нашей жизни. Настоящая цифровая революция уже охватила и малый, и крупный бизнес. Это неудивительно, ведь за технологическим прорывом компаний стоит и будущее экономики. Российская промышленность тоже намерена делать ставку на цифровую трансформацию.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин предложил российским компаниям стать главными партнерами государства в развитии передовых технологий.

«Предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям стать головными партнерами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений: это, как я уже говорил, — искусственный интеллект и другие цифровые технологии», — сказал президент.

По его словам, результатом сотрудничества должен стать выпуск прорывных продуктов. «Для государства это возможность сформировать мощный технологический задел, для компаний — шагнуть в новую технологическую эпоху», — подчеркнул Путин.

Технологический прорыв России стал одной из ключевых тем Петербургского форума. Чаще других о таких технологиях говорят финансовые компании, операторы связи, интернет-компании и ритейлеры. Именно в этих сферах активно развиваются в настоящее время такие технологии, как искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, облачная инфраструктура и другие.

Вместе с тем и у промышленных лидеров есть большой потенциал с точки зрения развития высокотехнологичного производства и ноу-хау. К 2024 году в России стоит задача по увеличению показателя объема несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд в год.

Выполнить эту задачу можно главным образом благодаря инновациям на производстве, считает президент, председатель правления « Норильского никеля Владимир Потанин . Предприниматель сравнивает зарождающуюся цифровую индустрию с освоением космоса полвека назад и считает, что сегодня, как и тогда, время первых.

«Роль цифровых технологий в экономике нашей страны, как впрочем, и других стран, будет возрастать, и наша конкурентоспособность в значительной степени будет от этого зависеть. Основной движущей силой, основным драйвером развития России в ближайшее время будет именно применение цифровых технологий во всех отраслях жизни, в том числе, в индустриальных компаниях», — сказал Потанин в ходе ПМЭФ.

На полях форума компания подписала соглашение с германской SAP и теперь займется созданием цифровых продуктов с использованием ее программных решений. Ноу-хау «Норникеля» затем будут предложены металлургическим и горнодобывающим компаниям по всему миру. Именно кооперация должна помочь цифровой экономике расти.

«Цифровизация — это направление будущего, но опирается она на коллективность или связанность, сопряженность, без этого не будет никаких данных», — сказал вице-президент подразделения сбыта и маркетинга Intel Corporation Роуз Скулер.

Цифровая трансформация промышленных предприятий экономически целесообразна, полагают эксперты. Цифровая экономика растет в два с половиной раза быстрее мирового ВВП, подсчитала компания Huawei совместно с Oxford Economics.

К 2025 году она достигнет 23,3% глобального ВВП и составит порядка $23 трлн.

Мировая цифровизация промышленности в ближайшее десятилетие позволит привнести в экономику более $30 трлн, отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров в прошлом году.

Стоит отметить, что в рамках взятого промышленниками курса на цифровизацию ключевым становится вопрос подготовки кадров. Любой компании необходимы сотрудники, которые могут отвечать вызовам новой эпохи. Об этом хорошо знают в американской компании IBM . Это один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, и, несмотря на санкции, компания готова делиться технологиями со своими российскими партнерами.

IBM, Московский физико-технический институт (МФТИ) и «Норникель» договорились на ПМЭФ создать центра компетенций для проведения научных исследований. В нем будут готовить специалистов в области разработки цифровых технологий для горнорудной отрасли. В частности, компания подготовит кадры в области блокчейн.

«Цифровые технологии открывают возможность для децентрализованного учета и децентрализованных форм управления, поэтому люди все больше доверяют таким электронным ресурсам управленческим, которые основаны на технологиях блокчейна и других технологиях распределенных реестров», — сказал Потанин.

Кардинальное изменение промышленности происходит не только в России, но и в других странах. Президент по промышленной автоматизации группы ABB Ltd Питер Тервиш рассказал на ПМЭФ, что компания идет по пути объединения систем для повышения эффективности. Группа специализируется в области электротехники и энергетического машиностроения.

«Наш собственный путь цифровизации шел по пути объединения систем. Раньше системы работали каждая по отдельности, сейчас они взаимодействуют, работают все более и более автономно», — рассказал он.

Cтарший вице-президент по Европе Nokia Solutions and Networks Ян Ван Тетеринг в пример привел тот факт, что в его компании создана полностью роботизированная система сборки.

«Мы должны полностью автоматизировать весь жизненный цикл продукции, это начинается с НИОКР, а заканчивается уже утилизацией оборудования», — сказал он.

Ранее аналитическая компания IDC подсчитала, что в 2019 году затраты на технологии и услуги, необходимые для цифровой трансформации бизнеса, составят $1,25 трлн. При этом, большая часть инвестиций предприятий, занятых в дискретном производстве и перерабатывающей промышленности, пойдет на организацию «умного» производства. К 2020 году не менее 55% компаний мира можно будет отнести к «настроенным на цифровизацию».