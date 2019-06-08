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«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газа 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком перспективы расширения сотрудничества.
По данным пресс-службы компании, переговоры прошли в рамках рабочей встречи на Петербургском международном экономическом форуме.
В частности, рассматривалась возможность осуществления поставок в страну российского газа, который будет поступать в Европу по газопроводу «Турецкий поток», — говорится в сообщении «Газпрома».
Ранее News.ru писал, что глава российского кабмина Дмитрий Медведев пригласил Словакию к участию в проектах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». По его словам, это будет выгодно обеим странам.
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Экономика , Компании , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Газпром
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