«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком перспективы расширения сотрудничества.

По данным пресс-службы компании, переговоры прошли в рамках рабочей встречи на Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, рассматривалась возможность осуществления поставок в страну российского газа, который будет поступать в Европу по газопроводу «Турецкий поток», — говорится в сообщении «Газпрома».