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Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году 

РИА Новости 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
Участие Германии в качестве страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году обсуждается в настоящее время, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.
"Катарские коллеги на следующий год хотят выступить страной-гостем (на ПМЭФ — ред.), а вот немецкие коллеги хотят выступить страной-гостем, по крайней мере, ведут об этом диалог, в 2025 году. Я не знаю, может у них изменятся планы, но пока планы такие. А с чем это связано? Видимо, с тем, что петербургская площадка является знаковой, ведущей мировой площадкой и имеет определенные практические возможности для решения своих практических задач", — рассказал Кобяков.
Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира. Самой крупной делегацией на ПМЭФ-2019 была китайская — 1072 человека, второй по численности стала американская делегация — 520 человек. На форуме было представлено 1300 иностранных и более 2500 российских компаний.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Экономика , ПМЭФ-2019
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