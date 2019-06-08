Одна из лучших систем цифровизации. Как Подмосковье оценили на ПМЭФ

36 соглашений на 167 миллиардов рублей. Вот краткий итог работы делегации Московской области на завершившемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме. Он побил рекорд по количеству участников, а Подмосковье показало лучший результат по суммам подписанных соглашений.

Летнее солнце над Петербургом поднималось рано, погружая город в столь непривычный, но желанный июньский зной. Тем временем на площадках форума воцарился свой, ничуть не уступающий в градусе деловой климат. Бордовые папки, через которые с невероятной простотой пролетали десятки миллиардов рублей, были готовы к выполнению своей высокой финансовой миссии. Служба протокола тщательно и вдумчиво раскладывала документы.

Ее старания не прошли даром. За количеством и тематикой подписанных документов мог уследить только посвященный — сельское хозяйство, банковская сфера, промышленность и торговля, и конечно, высокие технологии. Росчерки под документом ставили, например, федеральный министр ЖКХ и строительства Владимир Якушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Предмет соглашения — «Пилотный проект по цифровизации городского хозяйства на территории Ивантеевки, Дубны и Реутова».

Источник фото: телеканал «360»

Приветствовал глава Подмосковья и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова . Они подписали соглашение о переработке фосфогипса с получением редкоземельных элементов.

Всякий, кто бывал в Воскресенске, видел белую гору — склад фосфогипса. Химический артефакт за четыре десятка лет достиг стометровой высоты и массы в 40 миллионов тонн. Но, оказывается, фосфогипс можно перерабатывать и использовать, например, в строительной индустрии.

«Направлений использования фосфогипса достаточно много, но они сдерживаются рентабельностью производства. Традиционно из фосфогипса делают основание для дорожных одежд, используют в качестве мелиоратора в сельском хозяйстве, при производстве цемента и в других отраслях промышленности», — рассказал начальник технического отдела ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» Владимир Миронов

Источник фото: телеканал «360»

Более того, при углубленной переработке фосфогипса из материала можно извлечь редкоземельные металлы, которые используются в электронике или оптике. В нашей стране их добывают в малых количествах. Мировым поставщиком является Китай. И теперь Подмосковье, наладив переработку этого материала, может потеснить Поднебесную на мировом рынке.

Источник фото: телеканал «360»

А каковы результаты многолетней борьбы за инвестора? Чтобы узнать их, все участники форума с утра тянулись к конференц-залу, где ежегодно оглашают итоги национального рейтинга инвестиционного климата в регионах России — рейтинга АСИ.

Конкуренция за позиции в рейтинге обостряется каждый год. Соответственно, улучшается бизнес-климат по всей России. В этом году свои показатели улучшили 62 региона. Причем оценки действиям власти преимущественно ставили сами предприниматели.

Московская область в 2015 году, когда впервые огласили национальный рейтинг инвестклимата, находилась за пределами первой двадцатки. В позапрошлом году область совершила мощный рывок, взлетев на девятую строчку. Два года Подмосковье удерживало эту позицию, и вот новый шаг вперед — по итогам 2018 года регион уже в числе семи лучших субъектов.

«Седьмое место — это очень высоко. Конечно, мы будем биться за более высокое место, за лидерство — это нормально», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Благоприятная деловая среда — залог здоровой государственной экономики. Об этом в очередной раз напомнил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума. К слову, трансляцию его выступления министры и другие начальники смотрели в прямом эфире на стенде Московской области. Глава государства отметил, что Россия уверенно становится все более привлекательной территорией для ведения бизнеса.

При этом требования предпринимателей возрастают. Большинство из них признают, что проблем с регистрацией собственности нет. Но по-прежнему хватает трений с контрольно-надзорными органами. Инвестор, и средний, и крупный, выбирает то место, где ему комфортно.

«Мы будем думать, что еще сделать для бизнеса. Мы будем сотрудничать с федеральными ведомствами, прокуратурой, МВД. Везде нужно развязывать узлы, которые нам мешают — такую задачу мы ставим перед собой», — подчеркнул глава Подмосковья.

А чтобы эффективность работы власти и дальше росла, максимальное количество услуг должно оказываться в электронном виде. Об этом говорил глава государства в своем выступлении, а затем разговор продолжился на панельной сессии «Развитие цифровой экономики в регионах России». Первый заместитель руководителя администрации президента заявил, что одна из лучших систем цифровизации построена в Московской области.

«Опыт Подмосковья показывает, что 2/3 обращений граждан может быть решено очень быстро. Это качественно другая ситуация с точки зрения самоощущения людей. Эффективность регионов с точки зрения цифровой экономики — это вопрос и конкурентоспособности за инвестора, и человеческий капитал», — резюмировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев на конкретных примерах рассказал, как может и должна помогать цифровизация в государственном управлении. При этом он отметил, что зачастую процесс тормозится изъянами в законодательстве. Их надо устранять, иначе многие госуслуги так и останутся в бумажной форме, а процесс их получения — долгим и неудобным.

«Без политической воли каждого руководителя ничего не произойдет. Когда сдаете в электронном виде документ в некоторые федеральные ведомства, вы сразу никакого результата не получаете. Потому что до сих пор существует регламент, который обязывает их рассматривать только бумажные документы. То есть, МФЦ им посылает документы в электронном виде, и они приходят через секунду, но потом пять дней проходит в ожидании, когда специальная машина эти документы привезет в бумажном виде», — сообщил губернатор.

И еще о цифрах, но только в сугубо числовом значении, для подведения итогов. На форуме в Петербурге Московская область заключила 36 соглашений на сумму 167 миллиардов рублей. Эти инвестиции в перспективе могут дать 18 тысяч рабочих мест. Чтобы все это сделать реальностью, у регионального правительства есть четкий план действий.