Робот‐бариста и VR‐фехтование. Какие виртуальные новинки представили на ПМЭФ

Робот-бариста, умный домофон и виртуальная реальность со шпагой. В этом году Петербургский международный экономический форум продолжил удивлять инновационными новинками.

Бариста с титановыми руками — бодрящее зелье от робота-кофевара заряжает бодростью с первого глотка. Традиционно инновации на ПМЭФ с головой затягивали участников в свой мир. Можно было просто пройти мимо одной из площадок, и лицо проходящего тут же считывал домофон.

В базу данных такой аппарат может внести всех жильцов подъезда. Попасть к себе домой станет проще, да и время это сэкономит.

Источник фото: телеканал «360»

Во время форума можно было заняться спортом. Для этого на ПМЭФ представили компьютерный тренажер –VR-фехтование. С его помощью можно отработать точность укола. Надели очки, взяли шпагу — и сразу стало все по-настоящему. Такая виртуальная схватка пойдет на пользу любителям компьютерных игр.

Источник фото: телеканал «360»

Поклонники виртуальных танцев могли пообщаться и станцевать с роботом Гришей. Он — звезда ПМЭФ, на форуме его можно встретить каждый год. Помимо танцев Гриша любит заигрывать с девушками и делать селфи. Участникам форума он дарил только положительные эмоции, отвлекая их от политической повестки дня.