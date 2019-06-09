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Робот‐бариста и VR‐фехтование. Какие виртуальные новинки представили на ПМЭФ 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Робот-бариста, умный домофон и виртуальная реальность со шпагой. В этом году Петербургский международный экономический форум продолжил удивлять инновационными новинками.
Бариста с титановыми руками — бодрящее зелье от робота-кофевара заряжает бодростью с первого глотка. Традиционно инновации на ПМЭФ с головой затягивали участников в свой мир. Можно было просто пройти мимо одной из площадок, и лицо проходящего тут же считывал домофон.
В базу данных такой аппарат может внести всех жильцов подъезда. Попасть к себе домой станет проще, да и время это сэкономит.
Источник фото: телеканал «360»
Во время форума можно было заняться спортом. Для этого на ПМЭФ представили компьютерный тренажер –VR-фехтование. С его помощью можно отработать точность укола. Надели очки, взяли шпагу — и сразу стало все по-настоящему. Такая виртуальная схватка пойдет на пользу любителям компьютерных игр.
Источник фото: телеканал «360»
Поклонники виртуальных танцев могли пообщаться и станцевать с роботом Гришей. Он — звезда ПМЭФ, на форуме его можно встретить каждый год. Помимо танцев Гриша любит заигрывать с девушками и делать селфи. Участникам форума он дарил только положительные эмоции, отвлекая их от политической повестки дня.
Источник фото: телеканал «360»
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Экономика , ПМЭФ-2019
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