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Рок и классика: ПМЭФ завершился концертом на Дворцовой площади 

Мир24 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
Популярная российская группа «БИ-2» дала бесплатный концерт для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Музыкальное шоу на Дворцовой площади стало завершающим мероприятием Петербургского международного экономического форума, передает телеканал «МИР 24».
Дуэт удивил слушателей необычным звучанием, объединив в выступлении рок и классику. Музыканты исполнили хиты в сопровождении симфонического оркестра. Дирижировал Заслуженный артист России Феликс Арановский. На площадь пришли порядка ста тысяч человек.
ПМЭФ за три дня посетили более 12 тысяч бизнесменов и политиков из 143 стран мира.
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