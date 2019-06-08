Рок и классика: ПМЭФ завершился концертом на Дворцовой площади

Популярная российская группа «БИ-2» дала бесплатный концерт для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Музыкальное шоу на Дворцовой площади стало завершающим мероприятием Петербургского международного экономического форума, передает телеканал «МИР 24».

Дуэт удивил слушателей необычным звучанием, объединив в выступлении рок и классику. Музыканты исполнили хиты в сопровождении симфонического оркестра. Дирижировал Заслуженный артист России Феликс Арановский . На площадь пришли порядка ста тысяч человек.

ПМЭФ за три дня посетили более 12 тысяч бизнесменов и политиков из 143 стран мира.