Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти

Белорусская сторона вернула России 450 тыс. т грязной нефти. Об этом сообщает белорусский госконцерн "Белнефтехим".

Как отмечается, началась транспортировка чистой нефти в сторону Польши. Для этого в Белоруссии приняли ряд мер для вытеснения содержащей хлорорганику нефти, находящейся в двух нитках трубопровода "Дружба".

"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", — говорится в сообщении.

Уточняется, что она была замещена соответствующей технологическим стандартам качества нефтью.

Ранее сообщалось, что чистая нефть из России поступила в Польшу по "Дружбе".