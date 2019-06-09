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Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: ТАСС
Белорусская сторона вернула России 450 тыс. т грязной нефти. Об этом сообщает белорусский госконцерн "Белнефтехим".
Как отмечается, началась транспортировка чистой нефти в сторону Польши. Для этого в Белоруссии приняли ряд мер для вытеснения содержащей хлорорганику нефти, находящейся в двух нитках трубопровода "Дружба".
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", — говорится в сообщении.
Уточняется, что она была замещена соответствующей технологическим стандартам качества нефтью.
Ранее сообщалось, что чистая нефть из России поступила в Польшу по "Дружбе".
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