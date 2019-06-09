Глава МВФ назвала основную угрозу мировой экономике

Речь, в частности, идёт о конфликте между Китаем и США по поводу пошлин на товары. По словам Лагард, «тарифная война» может привести к снижению уровня мирового ВВП на 0,5% или на $455 млрд

Глава МВФ отметила, что это может произойти уже к 2020 году. Для предотвращения падения ВВП необходимо урегулировать текущие разногласия между странами и не допустить введения новых тарифов.

В торговой войне никто не выигрывает… Именно поэтому нам необходимо вести совместную работу по сокращению торговых барьеров и модернизировать глобальную систему торговли, с тем чтобы мы все выиграли, — говорится в заявлении Лагард по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков на G20, опубликованном на сайте МВФ.

Ранее News.ru писал, что темпы роста мировой экономики оказались ниже прогнозов МВФ. В фонде пояснили, что на них негативно отражаются геополитические риски, торговые споры и политическая неопределённость.