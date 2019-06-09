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Лавров прокомментировал пословицу, которую упомянул Путин на ПМЭФ 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: EPA
В схватке за экономическое первенство победит дружба — такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В ходе работы Петербургского экономического форума председателю президента России Владимира Путина спросили, где место России в международной экономической схватке, и российский лидер в качестве ответа привел китайскую пословицу: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
Лавров считает, что "должна победить дружба". "Ну, если не дружба, то взаимоуважение на основе консенсуса и баланса интересов", — отметил министр.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД
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