Лавров прокомментировал пословицу, которую упомянул Путин на ПМЭФ

В ходе работы Петербургского экономического форума председателю президента России Владимира Путина спросили, где место России в международной экономической схватке, и российский лидер в качестве ответа привел китайскую пословицу: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".

Лавров считает, что "должна победить дружба". "Ну, если не дружба, то взаимоуважение на основе консенсуса и баланса интересов", — отметил министр.