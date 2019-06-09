Звездами ПМЭФ — 2019 стали Калви и Голунов

Дело основателя фонда Baring Vostok Макла Калви и его партнеров стало лейтмотивом петербургского экономического форума, а уголовное давление на бизнес его главной темой. Окончательно международное мероприятие было испорчено резонансным арестом московского журналиста Ивана Голунова . Его задержали в тот день, когда перед гостями ПМЭФ выступал президент Владимир Путин . Эти два события затмили все оптимистичные новости трехдневного экономического марафона.

По сути петербургский форум с его прекрасной организаций, где все продумано до мелочей, давно превратился в модную тусовку российской деловой элиты. На полях ПМЭФ представительницы прекрасного пола щеголяли в дорогих нарядах от кутюр и бриллиантах, при этом их наряды далеко не всегда соответствовали деловому стилю.

Несмотря на то, что на форуме много говорилось о российских компаниях и их поддержке, наряды участников экономического марафона почему-то были преимущественно европейских марок. Мужчины в кулуарах обсуждали в каком клубе они проведут вечер, и в какую страну отправятся на отдых. Попутно подписывались сотни соглашений о намерениях сотрудничества, большая часть которых, так и останется лишь намерением.

В этот раз много говорили о том, что государство повернулось лицом к бизнесу, что иметь собственную компанию выгодно и безопасно. Вот только представители бизнеса как-то с недоверием слушали представителей власти. Предпринимателей больше интересовали вопросы реабилитации банковской системы. Согласно статистике, озвученной президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым , каждый пятый предприниматель в нашей стране столкнулся с блокировкой своих расчетных счетов.

Второй темой стало силовое давление на бизнес со стороны правоохранительных органов . По мнению президента, Фонда «Правовое государство» Евгения Тарло многие проблемы правоохранительной и судебных систем лежат за их пределами.

«Нам нужно менять взаимоотношения представительной, исполнительной и судебной властей. Если не будет нормального взаимодействия между ними, если представительная власть не будет контролировать основные решения исполнительной власти, мы не победим коррупцию в судах и не сможем влиять на неадекватные решения судебной системы», — отметил эксперт.

Естественно, во время различных сессий участники так или иначе возвращались к теме Майкла Калви

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах экономического форума выразил надежду, что ситуация вокруг Майкла Калви, которого он считает порядочным и законопослушным бизнесменом много сделавшим для развития инвестиционного и цифрового бизнеса в России, благополучно разрешиться.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов , считает незаконным его содержание под стражей.

«По нашему мнению, ни Калви, не его партнеры по бизнесу не должны содержаться под стражей. Ведь они никак не могут повлиять на процесс и не являются главными фигурантами этого дела. Мы боролись за то, чтобы им была изменена мера пресечения, но не под домашний арест, мы боролись за залог. Эта практика есть во всем цивилизованном мире», — резюмировал Борис Титов.

Отметим, что Майкл Калви проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159). Свою вину бизнесмен отрицает.

В итоге даже президенту Владимиру Путину пришлось прокомментировать его арест.

Но если к разговорам об американском бизнесмене российская деловая элита была готова, то неожиданное задержание журналиста Ивана Голунова, стало неприятным сюрпризом. Когда министры и чиновники выходили с пленарного заседания, на котором выступал Владимир Путин, журналисты их закидывали вопросами про задержанного коллегу.

Естественно все новости форума отошли на второй план, журналисты требовали ответа и договорились выйти на одиночные пикеты. Листовки с информацией о том, где они состоятся, раскладывали на стойках форума. Не сложно догадаться, что за ситуацией следили и представители бизнес элиты, во всяком случае в кулуарах, фамилия Голунова то и дело звучала. И наверное, мысли у них были не самые оптимистичные. Ведь предприниматели не глупые люди и прекрасно понимают, что в подобной ситуации могут оказаться сами. В итоге резонанс этого дела затмил все оптимистичные события форума.