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Министры финансов G20 обсудили решение демографических проблем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: EPA
Министры финансов и председатели центробанков стран "двадцатки" в своем коммюнике подчеркнули значимость решения проблем, связанных с демографическими изменениями.
Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходила в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляли замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Демографические изменения, включая старение населения, создают проблемы и одновременно открывают возможности для всех членов G20… Они потребуют проведения программных мер, которые охватывают налоговую, денежную, финансовую и структурную политику", — говорится в коммюнике.
В качестве ответов на этот вызов министры назвали инвестиции в профессиональную подготовку и повышение квалификации, "поощрение участия на рынке труда в частности женщин и пожилых людей", а также содействие развитию отраслей промышленности с благоприятными условиями для работы пожилых людей. Согласно коммюнике, другой важной частью реагирования на проблемы, связанные со старением населения, является "разработка налоговой системы, которая соответствует принципам справедливости и экономического роста".
Министры подчеркнули приверженность усилиям по обеспечению "всеобщего охвата медицинской помощью" (UHC), что "способствует … профилактике, выявлению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, такие как пандемии и антимикробная резистентность, в развивающихся странах".
"Межведомственный подход, в частности, сотрудничество между финансовыми органами и органами здравоохранения при соответствующем вкладе частного сектора и неправительственных организаций, имеет решающее значение для укрепления финансирования здравоохранения, опирающегося на работу международных организаций", — отметили министры.
В коммюнике подчеркивается важность борьбы с финансовыми рисками из-за стихийных бедствий.
"Мы признаем важность страховых планов и финансирования деятельности по уменьшению опасности бедствий как средств обеспечения финансовой устойчивости к стихийным бедствиям. Эти схемы могут помочь правительствам эффективно использовать ресурсы частного сектора и тем самым своевременно управлять финансовыми рисками, возникающими в результате стихийных бедствий",
— отмечается в коммюнике.
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Комментарии
Экономика , Сергей Сторчак , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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