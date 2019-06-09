Закулисье ПМЭФ: соглашения, участники, вечеринки

Экономический форум в Санкт-Петербурге снова бьет рекорды: и по суммам заключенных контрактов, и по количеству участников — 19 тысяч человек из 145 стран. Всех, как говорится, накормили, напоили и спать уложили. В закулисье «русского Давоса» заглянула политический обозреватель «МИР 24» Маргарита Гырылова

Статусные иномарки на парковке форума, одна дороже другой: Bentley, Maybach, Mercedes. Часть водителей — «персональщики» на служебном авто, но большая часть из них — люди наемные, как Андрей. Развозить вип-клиентов приехали даже машины из Москвы, это видно по номерам. В столице автомобиль «премиум класса» не заказать.

Питерский форум называют «русским Давосом»: сделки, контракты, переговоры. На одной площадке — крупные корпорации и частный бизнес. Залог успешной сделки — солидный внешний вид. Алексей помогает выгодно «продавать» себя, его ателье шьет деловые костюмы. Мерки с желающих снимали на месте. 160 тысяч рублей — минимальная цена. В числе его клиентов есть и российские министры.

«Бросив взгляд на вашу пуговицу, человек или партнер, от которого вы планируете получить несметные богатства, может прочитать серьезность ваших намерений», — сказал директор по работе с вип-клиентами Алексей Бондаренко.

В туристическом Питере туристам было тесно. Приезжие рисковали любоваться белыми ночами под открытым небом. Отели забронированы на 99%. За пять дней до мероприятия свободных мест в гостиницах нет. Редкие оставшиеся номера на три дня в трех звездах продавали за 35 тысяч рублей, поэтому в ход шли апартаменты. Две комнаты, где из удобств раздельный санузел, сдавались на три дня за 15 тысяч рублей. В свободные от форума дни аренда этой же квартиры обошлась бы в 30 тысяч за месяц.

Экономический форум в экономику Питера сделал вливания в прямом и переносном смысле. Кафе и рестораны полны народа. Гости не простые, а деловые — в галстуках и пиджаках. Для них некоторые заведения придумали тематический коктейль.

«Ребята приходят уставшие, целый день у них прошел за работой. Они хотят просто выпить и повеселиться. В коктейль входит темный ром, миндальный ликер, амаретто. После тяжелого дня он поможет расслабиться, чтобы продолжить работу завтра», — отметил старший бармен Алексей Новиков.

Охраняли гостей форума четыре тысячи полицейских. Столько же журналистов освещали событие. Модератор встречи Софико Шеварднадзе сразу отметила, если бы не ПМЭФ, в таком составе политики никогда бы не встретились. Внучка второго президент Грузии Эдуарда Шеварднадзе была его помощницей. В 2003-м вместе с дедом спасалась из здания парламента, куда ворвались оппозиционеры во главе с Саакашвили.

«Почему вы не поздравили Владимира Зеленского, когда он стал президентом?» — спросила журналистка.

«Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. Я говорю серьезно, а вы смеетесь. Он пока себя никак не проявил. Мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании одно, после выборов — другое. Поживем — увидим», — ответил президент России Владимир Путин

Между двух полярных торговых миров пытается лавировать Никол Пашинян . Армянский парламент ратифицировал соглашение с Евросоюзом о всеобъемлющем сотрудничестве.

Мир на пороге новой холодной войны. Генсек ООН призвал коллег не допустить ее. Владимир Путин добавил: битва технологий уже идет. Потому в России подготовлен указ о государственно-частном партнерстве в цифровой области. Такие госкомпании как Сбербанк или Ростех начнут инвестировать в научно-исследовательскую работу, поддерживать стартапы разработчиков.

«Государство возьмет на себя обязательство обеспечить финансовые и налоговые инструменты поддержки, стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через государственные закупки. Рынок надо обеспечить. Будем над этим работать. Может быть, и китайские друзья наши что-нибудь прикупят побольше из наших новых предложений», — сказал Путин.

Этот форум побил рекорд. Соглашений заключили на 3 трлн рублей. Возможно, было бы больше контрактов, будь российские бизнесмены не так осторожны. Даже воспитательная беседа состоялась. Антон Силуанов без купюр раскритиковал позицию некоторых компаний.

«У нас есть бизнес, который до сих пор по старинке еще работает. Заработал — за границу, в офшор. Там вроде спокойнее, хотя мы видим, что и там не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы, не буду вкладывать. Мы так большую часть предпринимателей развратили. И есть третий бизнес — который работает. Как раз на него и надо сделать ставку», — отметил заместитель председателя правительства, министр финансов России Антон Силуанов.

В то время, как правительство создает условия для бизнеса, у бизнесменов в умах нигилизм — так выразился вице-премьер. Подходы надо менять. Полюбить, в первую очередь, родную экономку. Совсем скоро введут еще одну меру поддержки — дополнительный возврат налогов с инфраструктуры. Взамен государство ждет социальной ответственности.