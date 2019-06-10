«Богадельня Европы»: что не так с Болгарией

Чем беднее страна, тем жестче власть грабит население и бизнес. Эта утверждение в полной мере относится к Болгарии. Страну не пускали в Евросоюз из-за зашкаливающего уровня коррупции. Но и после 11 лет членства в ЕС болгары остаются самыми бедными родственниками в европейской семье. В последние годы не спасают даже россияне, которые активно распродают свою недвижимость в стране и выбирают другие маршруты для отдыха. Надеяться болгарской экономике остается только на газотранспортные проекты.

Болгария считается одной из самых коррумпированных стран Евросоюза. В индексе восприятия коррупции в госсекторе, составленном Transparency International (TI) по итогам 2018 года, Болгария набрала 44 балла и заняла 77 место из 180 обследованных стран. Страны мира ранжируются в рейтинге по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.

Наиболее коррумпированы в Болгарии органы государственной и местной власти, отмечает TI.

Похожего мнения придерживается и Европейская комиссия : коррупция, бюрократия, нестабильная нормативная база и низкий уровень доверия к судам сдерживают приток частных инвестиций в Болгарию, а часто изменяющаяся нормативная база создает неопределенность для ведения бизнеса, отмечали еврочиновники.

Повод для претензий у ЕС к Болгарии более чем прозаичный.

Дело в том, что болгарские чиновники воровали не только у своих, но даже у Европейской комиссии.

Так, в рамках инвестиционного пакета помощи с 2014 по 2020 годы Еврокомиссия выделила морской и речной отрасли Болгарии €113 млн Но эти деньги разворовали через Агентство рыбной ловли и аквакультуры. В болгарских городах Софии, Бургасе и Ямболе были задержаны трое высокопоставленных чиновников. Но поздно: инвестпакет растворился.

Болгарский бизнес тоже не ангелы. Даже может дать фору местным чиновникам. Три года назад Главное управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии задержало группу фальшивомонетчиков, которая специализировалась на подделке и распространении фальшивых банкнот в Болгарии, Германии и по всей Европе.

Группа базировалась в Пловдиве и штамповала банкноты номиналом в 50 и 100 евро. Следователи нашли и изъяли тогда фальшивок на €3 млн На сколько всего миллионов успели напечатать левых денег, вообще не известно.

Зашкаливающий уровень коррупции и низкие стандарты демократии дали в Болгарии неожиданный результат. Двое известных болгарских журналистов Христо Комарницкий и Иван Бакалов решили выпускать сатирическую газету «Прас-Прес». Наподобие знаменитого французского журнала Charlie Hebdo . Изначально журналисты хотели собрать средства на издание с помощью краудфандинга. Однако из этой затеи ничего не вышло, сатирики взяли кредит и в 2017-м напечатали первый тираж.

С одной из фирм был заключен контракт на распространение издания. Но на прилавки тираж так и не попал. Фирма отказалась распространять газету, потому что напечатанные карикатуры пришлись местным властям не по душе. Журналисты теперь сами развозят тираж газеты по киоскам и книжным магазинам Софии. Или предлагают купить электронную версию газеты. Но вот смогут ли в итоге правдорубы погасить взятый кредит — большой вопрос.

По требованию Евросоюза болгарские депутаты в 2017 году приняли новый закон о борьбе с коррупцией. Но президент страны Румен Радев наложил на него вето. Документ был отправлен на доработку. Местные СМИ обсуждали разные версии такого решения: от провластной — закон сырой.

До алармистской — закон содержит норму о конфискации незаконно приобретенного имущества, а чиновники не хотят «копать сами под себя».

Теперь премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова присоединиться к 19 странам еврозоны и ввести в январе 2022 года в обращение евро. Взамен национальной валюты — лева. Вместе с тем, согласно исследованию «Евробарометра», лишь 39% болгарских граждан выступают за переход на единую европейскую валюту, а 50% — против. Просто не ждут ничего хорошего, полагая, что из-за евро цены подскочат.

А куда уж хуже? Зарплаты в Болгарии растут. Но это если верить официальной статистике. И даже если растут, то от низкой базы.

В первом квартале этого года, по данным Национального института статистики, среднемесячная зарплата в стране составила 1 208 левов. Один лев равен $0,57.

Рост — 3,2% к четвертому кварталу прошлого года. А по сравнению с первым кварталом 2018 года среднемесячная зарплата выросла на 12,2%.

Но опять же, растут они у чиновников («Административная и вспомогательная деятельность» — рост на 6,4%) И в сфере, связанной с туризмом. Но и туризм не обязательно прибылен. Самые низкие зарплаты получали как раз сотрудники, работающие в отелях и ресторанах, — 729 левов. Однако у тех, кто трудится в сфере «Операции с недвижимостью» рост составил 11,4%.

«Помимо очевидных проблем с коррупцией, страна переживает острый демографический кризис: если рождаемость продолжит снижаться текущими темпами и правительство не найдет способа сократить отток молодежи, то уже к 2025 году население сократится на 30% до 5,1 млн человек», — отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Накануне открытия пляжного сезона Болгарию наводнили слухи о серьезном спаде количества иностранных туристов на летних курортах страны. Bulgaria ON AIR прогнозирует сокращение чартеров в аэропортах Варны и Бургаса. Болгарию разлюбили немцы и русские, ранее массово заполнявшие болгарские курорты.

Для россиян после обвала рубля в 2014-м и постоянного роста евро даже относительно дешевая Болгария становится недоступной.

Наши сограждане теперь активно распродают здесь недвижимость. Проблема еще и в том, что в России теперь ограничен выезд за границу для чиновников, а они составляли немалую часть приобретателей болгарских апартаментов. В прошлом году болгарские курорты посетили полмиллиона наших соотечественников.

А зажиточные немцы стали меньше ездить в Болгарию, потому что переключились на Испанию и Грецию, в которых уровень сервиса выше, услуги дороже, но не намного, зато там ласковое Средиземное море, а не Черное, с его коротким купальным сезоном.

Болгарский Институт анализа и оценок туризма прогнозирует в этом сезоне 30-процентное сокращение количество туристов не только из Германии и России, но и скандинавских стран, а также из Чехии.

В былые времена за Болгарией закрепилось неофициальное название — «богадельня Европы». То есть, место, доступное европейским, в том числе восточно-европейским и даже отчасти российским пенсионерам. В силу дешевизны туруслуг, обилию овощей и фруктов, дешевого вина.

Теперь это прозвище не так актуально. По количеству иностранных туристов Болгария возвращается в 2015 год, отмечают эксперты.

Растет только количество туристов из Великобритании — англичане, видимо, экономят в преддверии Brexit.

На чем будет подниматься экономика Болгарии, неизвестно. Россия тут не сильно поможет. Хотя имеются крупные проекты по линии мирного атома и возможность для Болгарии стать газовым хабом для Европы, если будет реализован российский проект «Турецкий поток». Но санкции ЕС и ответное эмбарго России не оставляют шансов на значительный рост взаимного товарооборота между Россией и Болгарией: после увеличения в 2017 году на 24%, в 2018-м товарооборот между странами вырос всего на 0,6%.

Официальная София прекрасно понимает упущенные возможности из-за фактического срыва российского «Южного потока» и стремится теперь добиться сотрудничества по «Турецкому потоку», чтобы нарастить экспорт газа, отмечает Геннадий Николаев.

По мнению эксперта, усиление роли Болгарии в транспортировке газа в ЕС может стать основным стимулом для развития страны, найти другие будет весьма непросто.

Антон Быков , главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий считает, что рецепт для восстановления болгарской экономики в том, чтобы развивать человеческий капитал, создавать условия, чтобы талантливые и активные граждане реализовывали свой потенциал.

«Но для этого нужны очень серьезные госинвестиции, которые Болгарии не по карману», — признает Быков.

С другой стороны имеются очевидные плюсы для дальнейшего роста ВВП: затраты на трудовые ресурсы в Болгарии низкие, налоговый режим по сравнению с другими странами Европы лояльный и географическое расположение Болгарии вполне выгодное. Здесь и рынок Европы, и Ближнего Востока, и России.