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Эксперт: ПМЭФ соответствует всем тенденциям современной индустрии мероприятий 

ТАСС + ещё 2 11 часов назад
Фото: ТАСС
Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) учитывают все тренды развития событийной индустрии при подготовке мероприятия. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев.
В номере журнала Open to the World Национального конгресс-бюро за июнь 2019 года в качестве трендов устойчивого развития событийной индустрии были названы прозрачность и этика компаний, "зеленая еда", цифровизация, новые критерии выбора поставщиков, использование биоматериалов, формирование стандартов, социальная ответственность бизнеса.
"Санкт-Петербургский экономический форум от года к году становится все лучше и современнее, это очевидно. И конечно же, все те тенденции, которые развиваются в мире, и подходы к организации крупнейших мероприятий здесь внедрены и во многом используются", — считает Калачев.
В частности, по его словам, на форуме был учтен тренд на использование здоровой еды и продукции местных производителей. Кроме того, организаторы ПМЭФ обратили внимание на экологические аспекты и еще несколько лет назад ввели раздельный сбор мусора.
Другим важным трендом является применение цифровых технологий.
"По сравнению с прошлыми форумами мы видим большой прогресс в этом отношении: стало меньше различных бумажных материалов, а все мероприятия, все взаимодействия переходят в цифру", — сказал Калачев.
Кроме того, отметил он, организаторы ПМЭФ ранее запустили и постоянно совершенствуют специальное приложение форума, которое позволяет назначать встречи, формировать личное расписание, получать информацию о мероприятиях, смотреть трансляции, пользоваться другими информационными услугами.

О форуме

ПМЭФ проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединили девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Алексей Калачев , ИТАР-ТАСС
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