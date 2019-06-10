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«Известия»: Матвиенко назвала экономически стабильными и успешными около 30 регионов РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила около 30 российских регионов как стабильные и успешные в экономическом и финансовом плане.
"У нас около 30 регионов сегодня стабильные и успешные, другие — более или менее. Впервые за долгое время в прошлом году профицит региональных бюджетов составил 500 млрд рублей, существенно сократился долг", — сказала спикер в интервью газете "Известия".
Матвиенко отметила, что в настоящее время сохраняется разрыв в экономической и финансовой сферах между субъектами РФ. По ее словам, дифференциация в последние годы стала сокращаться, но все равно разрыв регионов пока очень высок.
"Регионы привлекают инвестиции, но должно быть и государственное участие. В первую очередь нам нужно менять менталитет — надо готовить крупные межрегиональные инвестиционные проекты как в экономике, так и в социальной сфере, в здравоохранении", — пояснила Матвиенко.
По ее мнению, одним из критериев оценки эффективности губернаторов могла бы стать успешность в привлечении на современных платформах инвесторов, "главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом".
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Комментарии
Экономика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , газета "Известия"
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