«Известия»: Матвиенко назвала экономически стабильными и успешными около 30 регионов РФ

"У нас около 30 регионов сегодня стабильные и успешные, другие — более или менее. Впервые за долгое время в прошлом году профицит региональных бюджетов составил 500 млрд рублей, существенно сократился долг", — сказала спикер в интервью газете "Известия".

Матвиенко отметила, что в настоящее время сохраняется разрыв в экономической и финансовой сферах между субъектами РФ. По ее словам, дифференциация в последние годы стала сокращаться, но все равно разрыв регионов пока очень высок.

"Регионы привлекают инвестиции, но должно быть и государственное участие. В первую очередь нам нужно менять менталитет — надо готовить крупные межрегиональные инвестиционные проекты как в экономике, так и в социальной сфере, в здравоохранении", — пояснила Матвиенко.

По ее мнению, одним из критериев оценки эффективности губернаторов могла бы стать успешность в привлечении на современных платформах инвесторов, "главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом".