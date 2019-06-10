Что угрожает экономике России: топ-5 рисков

Эксперты Всемирного банка (ВБ) назвали расширение санкций и падение цен на нефть в числе негативных факторов, которые могут помешать росту российской экономики. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте ВБ.

В топ-5 рисков для России ВБ включил новые финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, осложнение условий мировой торговли, а также внутренние риски: двузначный рост в сегменте розничного кредитования в рублях и недостаточно эффективная реализация государственных инфраструктурных проектов.

Говоря о положительных факторах, эксперты ВБ заявили, что нацпроекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут позитивно повлиять на рост экономики России в среднесрочной перспективе.

В ВБ считают, что ВВП России по итогам 2019 года вырастет на 1,2 процента с увеличением до 1,8 процента в 2019–2020 годах.

По словам экспертов, в первом квартале 2019-го рост ВВП России замедлился из-за повышения ставки НДС, относительно жесткой денежно-кредитной политики, высокой базы предыдущего года и снижения добычи нефти.

В январе эксперты ВБ прогнозировали, что в 2019 году российская экономика вырастет на 1,5 процента (вместо 1,8 процента, о которых в ВБ говорили ранее).

По данным Всемирного банка, в 2018-м экономика РФ выросла на 1,6 процента, хотя эксперты считали, что рост по итогам года составит 1,5 процента.