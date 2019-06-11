Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.45
$
64.75
72.95
73.25
Прогноз
17.06 – 24.06
$
64.95
73.10
Индексы и котировки Brent
62.24
+0.16 Золото
1327.63
–0.01 РТС
1343.33
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
11.06
1.1330
+0.0120
26.05
1.1210
05.06
26.05
14.05

Украина потребовала от РФ право на добычу газа в Чёрном море 

News.ru + ещё 20 3 часа назад
Киев намерен требовать от Москвы полного доступа к залежам нефти и газа в бассейне Чёрного моря. Об этом во время заседания морского арбитража в Гааге заявила представитель МИД Украины Елена Зеркаль.
По словам дипломата, даже небольшие объемы производства могли бы значительно улучшить ситуацию с энергобезопасностью на Украине, а в данный момент Россия лишает украинскую сторону возможностей добывать в акватории углеводороды.
Россия сама при этом с весны 2014 года выкачала из местных недр «более 9 млрд кубометров природного газа. Требуемый объем — от 5 до 6 млрд куб. м в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Чёрном море, — цитирует Зеркаль РИА Новости.
Продолжая своё выступление в Гаагском арбитраже, представитель Украины отметила, что Керченский пролив имеет статус международного, а „украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит“.
С 10 по 14 июня в Гааге проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Киевом, касаемо прав на минеральные и живые ресурсы Чёрного и Азовского морей и судоходство.
Ранее представитель МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, что позволит „снять многие вопросы“, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви Путин предложил американке сразиться на татами Как может измениться монетарная политика ЦБ в июне
Комментарии197
Экономика , Видео , МИД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дача, машина, курорт: куда исчезает средний класс4
ЦБ испугался нового кризиса в России54
Меньше работать: россиянам обещали четырехдневку2
Силуанов прокомментировал дело Калви1
Санкционные сыры пойдут на корм скоту5
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
02:31
Россию выгоняют из Китая
Экономика
04:05
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Компании Статьи
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:51
Белоруссия вернула России грязную нефть
Рынки Экономика
00:43
Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето
Личный счет
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение