Украина потребовала от РФ право на добычу газа в Чёрном море

Киев намерен требовать от Москвы полного доступа к залежам нефти и газа в бассейне Чёрного моря. Об этом во время заседания морского арбитража в Гааге заявила представитель МИД Украины Елена Зеркаль.

По словам дипломата, даже небольшие объемы производства могли бы значительно улучшить ситуацию с энергобезопасностью на Украине, а в данный момент Россия лишает украинскую сторону возможностей добывать в акватории углеводороды.

Россия сама при этом с весны 2014 года выкачала из местных недр «более 9 млрд кубометров природного газа. Требуемый объем — от 5 до 6 млрд куб. м в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Чёрном море, — цитирует Зеркаль РИА Новости.

Продолжая своё выступление в Гаагском арбитраже, представитель Украины отметила, что Керченский пролив имеет статус международного, а „украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит“.

С 10 по 14 июня в Гааге проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Киевом, касаемо прав на минеральные и живые ресурсы Чёрного и Азовского морей и судоходство.

Ранее представитель МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, что позволит „снять многие вопросы“, писал News.ru.