Калви, скорее всего, не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви , видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечает «Интерфакс», это следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова

«Человек хочет денег. Его поймали. Он заплатил — думал, что выпустят. Но не выпустили. Но мы предусмотрели возможности для того, чтобы он стал участником ПМЭФ. Для любого, кто зайдет на сайт ПМЭФ в онлайн-режиме, можно стать участником любых мероприятий ПМЭФ бесплатно. Мог и не платить. На что надеялся, я не знаю», — сказал Кобяков в субботу на пресс-конференции по итогам ПМЭФ, отвечая на вопросы журналистов.

Руководитель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный» (ч. 4 ст. 159). Свою вину бизнесмен отрицает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.

В феврале Калви по ходатайству следствия был заключен судом под стражу, в апреле — переведен под домашний арест.

В середине этой недели в Кремле заявили, что хотели бы видеть Калви среди участников ПМЭФ, но не уполномочены предоставлять ему соответствующее разрешение. «Мы сожалеем об этом. Конечно, мы бы хотели видеть Майкла среди участников форума, потому что он был достаточно активным игроком на российском рынке в течение более чем 15 лет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

В Baring Vostok еще на прошлой неделе «Интерфаксу» сообщили, что адвокаты Калви подали прошение разрешить ему принять участие в ПМЭФ.

Согласно программе ПМЭФ, Baring Vostok на форуме представляла партнёр фонда Елена Ивашенцева

Ранее сообщалось, Майкл Калви еще до домашнего ареста по делу о мошенничестве оплатил бейдж премиум-уровня, который позволяет ему попасть на пленарное заседание с участием президента Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом Forbes сообщил представитель пиар-службы фонда Денис Денисов. Он отметил, что покупка подобного бейджа — это обычная практика для топ-менеджеров фонда.

Согласно информации на сайте ПМЭФа, можно выбрать один из двух пакетов участия: «Премиум» и «Стандарт». Первый из них стоимостью 410 тысяч рублей позволяет посетить пленарное заседание, в котором традиционно участвует президент, отмечает Forbes.