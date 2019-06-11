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Минфин выпустит ОФЗ для населения на новых условиях 

Вести Экономика + ещё 2 29 минут назад
Фото: Вести-экономика
Минфин до конца июня намерен разместить очередной выпуск ОФЗ для населения, но на новых условиях. ОФЗ можно приобрести без комиссии, удаленно, то есть без посещения банка, сообщает "Российская газета".
С целью оживления спроса на новые ОФЗ-н Минфин уменьшит минимальную сумму покупки с 30 тыс. до 10 тыс. руб.
Минфин предложит ОФЗ-н через большее количество банковских отделений. В списке агентов теперь значатся Сбербанк, ВТБ, "Промсвязьбанк" и "Почта банк".
"Покупка облигаций из нового выпуска станет доступна с использованием механизма удаленной идентификации. Гражданин сможет открыть брокерский счет и приобрести облигации без обязательного посещения отделения банка", — отмечает Минфин.
Комиссию, которую покупатели предыдущих выпусков ОФЗ-н платили сами, теперь возьмет на себя эмитент — Минфин.
Еще одно новшество: под залог ОФЗ-н владельцы смогут брать кредиты у банков-агентов.
ОФЗ-н — важный инструмент повышения финансовой грамотности граждан, "их доверия к мерам государственной финансовой политики, стимулирования развития внутреннего финансового рынка и воспитания частных инвесторов", подчеркивает Минфин.
ОФЗ-н отличаются от биржевых ОФЗ тем, что не торгуются на вторичном рынке, их можно продать лишь банку-агенту, но они так же гарантированы государством, как и биржевые ОФЗ.
При максимально возможной сумме вложений (15 млн руб.) ОФЗ-н более привлекательны по сравнению с депозитами, по которым размер страховки ограничен 1,4 млн руб.
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Комментарии
Экономика , Банк ВТБ , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Минфин , "Российская газета"
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