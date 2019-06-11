Минфин выпустит ОФЗ для населения на новых условиях 

Минфин до конца июня намерен разместить очередной выпуск ОФЗ для населения, но на новых условиях. ОФЗ можно приобрести без комиссии, удаленно, то есть без посещения банка, сообщает "Российская газета".
С целью оживления спроса на новые ОФЗ-н Минфин уменьшит минимальную сумму покупки с 30 тыс. до 10 тыс. руб.
Минфин предложит ОФЗ-н через большее количество банковских отделений. В списке агентов теперь значатся Сбербанк, ВТБ, "Промсвязьбанк" и "Почта банк".
"Покупка облигаций из нового выпуска станет доступна с использованием механизма удаленной идентификации. Гражданин сможет открыть брокерский счет и приобрести облигации без обязательного посещения отделения банка", — отмечает Минфин.
Комиссию, которую покупатели предыдущих выпусков ОФЗ-н платили сами, теперь возьмет на себя эмитент — Минфин.
Еще одно новшество: под залог ОФЗ-н владельцы смогут брать кредиты у банков-агентов.
ОФЗ-н — важный инструмент повышения финансовой грамотности граждан, "их доверия к мерам государственной финансовой политики, стимулирования развития внутреннего финансового рынка и воспитания частных инвесторов", подчеркивает Минфин.
ОФЗ-н отличаются от биржевых ОФЗ тем, что не торгуются на вторичном рынке, их можно продать лишь банку-агенту, но они так же гарантированы государством, как и биржевые ОФЗ.
При максимально возможной сумме вложений (15 млн руб.) ОФЗ-н более привлекательны по сравнению с депозитами, по которым размер страховки ограничен 1,4 млн руб.