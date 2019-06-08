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На ПМЭФ представили цифровой двойник города на примере Кронштадта 

Собака.ru 8 июня 2019
Фото: Собака.ru
На Петербургском международном экономическом форуме представили трехмерную модель управления городом на примере Кронштадта. Об этом сообщает «Фонтанка».
Проекция составлена в масштабе 1:500. С ее помощью можно будет управлять городом, имея перед глазами базу данных об экологической обстановке пространства, загруженности дорог, подаче газа и воды, медицинских услугах, школах и других составляющих жизни в городе.
Форматы проекции разные. Например, это могут быть фото и видео с датчиков или же текстовые документы. Аналитическая платформа помогает синхронизировать все внутренние системы управления городом. Так, с помощью цифровой версии можно будет построить здание: предварительно оценить его визуально и функционально, и только потом приступить к работам.
Соглашение на работу по оценке приоритетных направлений и внедрению цифровых технологий компания «Мегафон» заключила с Петербургом в 2018 году, на прошлом ПМЭФ.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что 6-8 июня, в дни проведения Петербургского международного экономического форума, на Дворцовой площади пройдут два общедоступных концерта — для ценителей классики и фанатов отечественного рока. Оба мероприятия объединятся в фестиваль «От классики до рока» — абсолютно бесплатный! В хэдлайнерах программы — Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина и группа «Би-2» с симфоническим оркестром.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Андреа Бочелли , Аида Гарифуллина , Мегафон
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