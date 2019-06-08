На ПМЭФ представили цифровой двойник города на примере Кронштадта

На Петербургском международном экономическом форуме представили трехмерную модель управления городом на примере Кронштадта. Об этом сообщает «Фонтанка».

Проекция составлена в масштабе 1:500. С ее помощью можно будет управлять городом, имея перед глазами базу данных об экологической обстановке пространства, загруженности дорог, подаче газа и воды, медицинских услугах, школах и других составляющих жизни в городе.

Форматы проекции разные. Например, это могут быть фото и видео с датчиков или же текстовые документы. Аналитическая платформа помогает синхронизировать все внутренние системы управления городом. Так, с помощью цифровой версии можно будет построить здание: предварительно оценить его визуально и функционально, и только потом приступить к работам.

Соглашение на работу по оценке приоритетных направлений и внедрению цифровых технологий компания «Мегафон» заключила с Петербургом в 2018 году, на прошлом ПМЭФ.