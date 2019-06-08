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Калви мог смотреть сессии ПМЭФ по трансляции, заявил советник президента 

РИА Новости 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
Основатель Baring Vostok Майкл Калви мог смотреть сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в онлайн-режиме, сообщил журналистам советник президента РФ, заместитель председателя оргкомитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.
"Он (Калви) заплатил, думал, что его выпустят, но не выпустили. Но мы предусмотрели возможности для того, чтобы он стал участником Петербургского форума. Мы предусмотрели для любого, кто зайдет на сайт Петербургского форума, в онлайн-режиме можно стать участником любых мероприятий Петербургского форума бесплатно. Мог и не платить (за участие в форуме — ред.). На что надеялся — не знаю", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли возвращены деньги Калви за бейдж на форум.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Филипп Дельпаль , Майкл Калви , Антон Кобяков , ФСИН , РИА Новости
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