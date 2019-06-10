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Почему падают доходы россиян 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что росту реальных доходов россиян мешают расходы людей на погашение и обслуживание кредитов. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Силуанова, на показатель реальных доходов влияет рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике. Эти два фактора тянут реальные доходы вниз, несмотря на рост зарплат и социальных выплат в реальном выражении.
Вице-премьер подчеркнул, что рост расчетов по потребительским кредитам и ипотеке влечет увеличение расходов по уплате процентов и погашению основного займа.
Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.
Ранее специалисты ВШЭ и РАНХиГС пришли к выводу, что реальные располагаемые денежные доходы россиян, с 2013 года упавшие на 8,3 процента (по данным Росстата), продолжат падение и в 2019 году.
По информации Росстата, по итогам первого квартала 2019-го реальные доходы сократились на 2,3 процента.
Комментарии11
Экономика , Личный счет , Антон Силуанов , Росстат , ВШЭ , Минфин , РАНХиГС
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