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Правительство начнет по-новому сдерживать цены на бензин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
С 1 июля измениться правила компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцев газета «Ведомости».
Как сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, новый механизм позволит лучше учитывать возможные колебания цен на нефть.
Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60 процентов разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива (56 тысяч и 50 тысяч рублей за тонну). С 1 июля фиксированную цену снизят до 51 тысячи рублей и 46 тысяч рублей за тонну соответственно.
Поправочные коэффициенты изменят до 0,75 и 0,7 соответственно. Затраты на компенсацию составят 25-30 миллиардов рублей. Чтобы их компенсировать, с 1 сентября планируется повысить на 75 рублей налог на добычу полезных ископаемых.
Правительство заключило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин. Максимальная цена литра бензина Аи-92 была установлена на уровне 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля. Цены можно было повышать только на величину прогнозируемой инфляции.
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Комментарии4
Экономика , Компании , Алексей Сазанов , Минфин , Ведомости
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