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Трамп заявил, что Китаю «придется» заключить соглашение с США 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что Китаю "придется" пойти на соглашение по торговле с Соединенными Штатами.
Ранее американский лидер заявлял, что обязательно добьется заключения торгового соглашения с КНР.
По словам Трампа, Китай заключит соглашение, "потому что им придется".
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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