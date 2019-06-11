Требуют 6 миллиардов: Киев замахнулся на газ в Черном море

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль потребовала предоставить Киеву право на добычу газа в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Зеркаль сделала в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гааге, где 10-14 июня проходят слушания по иску Украины в рамках Конвенции по морскому праву.

Представитель Украины заявила, что Москва лишает Киев доступа к черноморским нефти и газу, но сама добыла в этой акватории более девяти миллиардов кубометров природного газа с 2014 года.

Зеркаль подчеркнула, что украинское правительство «пытается обеспечить энергетическую самостоятельность», развивая внутреннюю добычу природного газа. По ее словам, Киеву нужен объем от пяти до шести миллиардов кубометров в год, и его можно покрыть с помощью ресурсов в Черном море.

Украина инициировала спор с Россией в 2016 году на основании конвенции ООН по морскому праву. Разбирательство касается полномочий «прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе», в частности, прав на минеральные и живые ресурсы морей, а также судоходства в Керченском проливе.

Посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач на слушаниях в Гааге назвал претензии Киева несостоятельными. По его словам, они должны быть отклонены, так как находятся вне юрисдикции этого Международного арбитража.

В МИД считают, что с помощью этого спора Киев пытается добиться признания своего «суверенитета над Крымом».