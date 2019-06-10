Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
17.06 – 24.06
$
66.18
75.09
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0063
24.05
1.1204
03.06
23.05

Медведев согласился подумать об освобождении науки от налогов 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился подумать об освобождении компонентов для проведения научных исследований от таможенных пошлин и налогов.
"Я абсолютно также согласен с тем, что было бы желательно, чтобы часть элементов той большой системы, которая здесь работает, собиралась дома. Собственно, у нас по ряду элементов это так и произошло", — сказал он в ходе общения с учеными в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), отвечая на вопрос о том, что часть работы можно было бы выполнять в России, но этому мешают пошлины и налоги.
"Но вы правы, что и какие-то другие элементы можно было бы делать дома. Часть оборудования производить и компонентов. Наверно, это можно поправить и в общем плане, но у нас как минимум существуют специальные налоговые и таможенные режимы в специальных местах", — продолжил премьер. В частности, такой режим есть в "Сколково", напомнил он.
"Но можно, конечно, к этому отнестись и более обще и посмотреть в целом освобождение такого рода работ. Но это всегда тонкая история, поскольку сразу же появятся мои коллеги из Министерства финансов и таможенной службы и скажут: вот это все, конечно, хорошо, ученых мы любим, но вот это схема, в которую залезут жулики, будут совсем другие виды продукции выводить из-под налогообложения", — поделился своими опасениями Медведев.
"Поэтому ответ двоякий: и сейчас можно делать в специальных местах, для этого существующих уже, но мы посмотрим, что можно сделать и в общем плане", — заключил он.
ТАСС: последние новости
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян расчетами по кредитам Орешкин: план японско-российского сотрудничества демонстрирует конкретные результаты "Известия": Матвиенко назвала экономически стабильными и успешными около 30 регионов РФ
Комментарии1
Экономика , Дмитрий Медведев , Минфин , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ предупредил о сбоях в работе сайта
Россия настроилась на резкий обвал цен на нефть29
Ужесточились правила открытия магазинов в домах
Трамп: Китаю «придется» заключить соглашение с США1
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян90
Видео
04:05
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Компании Статьи
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:51
Белоруссия вернула России грязную нефть
Рынки Экономика
00:43
Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето
Личный счет
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение