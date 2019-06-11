Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
17.06 – 24.06
$
65.00
73.25
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0063
24.05
1.1204
03.06
23.05

Посол России оценил потенциал роста товарооборота с Катаром 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Катар и Россия имеют возможность увеличить товарооборот между двумя странами к 2020 году более чем в шесть раз — до полумиллиарда долларов, заявил на торжественном вечере по случаю Дня России посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.
"Объем торговли и товарооборот между двумя странами медленно, но уверенно растут, по итогам 2018 года товарооборот вырос на 7,4% и составил 78,7 миллиона долларов, но стороны имеют реальные возможности нарастить торговый оборот к 2020 году до 500 миллионов долларов", — отметил Холов.
По его словам, Доху и Москву связывают плодотворное сотрудничество в энергетике, строительстве, туризме, сельском хозяйстве, промышленности, культуре, спорте и образовании.
При этом, напомнил посол, Катар является одним из самых крупных инвесторов в экономику России среди стран Персидского залива.
Последние новости
Как полковник Захарченко стал миллиардером В США назвали ракетный комплекс "Утес" в Крыму "убийцей кораблей" Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Экономика , Нурмахмад Холов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян появится новый вид налогового вычета
Visa прогнозирует рост трат россиян за рубежом
Россиян предупредили о подорожании овощей54
Определена стоимость всего жилья Москвы
Медведев подумает об освобождении науки от налогов3
Видео
04:05
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Компании Статьи
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:51
Белоруссия вернула России грязную нефть
Рынки Экономика
00:43
Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето
Личный счет
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение