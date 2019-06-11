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Нацбанк Украины рассказал о последствиях дефолта 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Украина потеряет финансовую поддержку международных организаций, если объявит дефолт. Об этом заместитель председателя Нацбанка Украины Катерина Рожкова рассказала в интервью «Голосу Америки».
Рожкова отметила, что Украина в течение пяти лет строила репутацию государства, нацеленного на проведение реформ и нормализацию рыночных отношений, однако дефолт сведет эти усилия на нет. По ее словам, после объявления дефолта страна останется с дефицитным бюджетом и не сможет получить займ или привлечь инвестиции извне.
«Нам, как стране, крайне нужны инвестиции — не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке совершенно теряет любую репутацию», — сказала Рожкова.
Украинские политики и экономисты начали обсуждать возможность объявления дефолта после того, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Коломойский считает, что в случае невыполнения внешних обязательств Украине нечего опасаться, поскольку и Греция, и Аргентина реструктурировали долги и у них «все в порядке».
Зеленский отказался объявлять дефолт. Президент намерен продолжить сотрудничество с МВФ и соблюдать обязательства перед западными партнерами.
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Комментарии9
Экономика , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Голос Америки
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