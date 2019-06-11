Железная дорога озолотит Крым

Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века — возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?

Названа дата открытия движения по железнодорожной части Крымского моста. Это произойдет 9–10 декабря 2019 года. Продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, заявил ТАСС и. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василия Назаряна. Сейчас прорабатывается возможность приобретения билетов в Крым через интернет. Стоимость билетов пока не называется.

Первые два поезда отправятся из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву. Но уже перед началом курортного сезона в апреле — мае 2020 года должны запустить 11 поездов. Всего планируется запустить 29 пар поездов, из них 16 пар — это пассажирские поезда.

Пассажирские поезда свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России. Среднее время нахождения в пути поезда Москва — Симферополь составит 35 часов. Запуск скоростных поездов с материковой части России в Крым пока не планируется.

Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в России и Европе — связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Строительство двухпутной железнодорожной части моста и подходов к нему еще продолжается. Работа ведется с двух берегов одновременно: бригады двигаются навстречу друг другу со стороны Крыма и Кубани. На начало июня уже уложено 30 из 38 км рельсошпальной решетки. Параллельно возводятся комплексы для многоуровневой очистки и обеззараживания стоков. Продолжается монтаж стоек освещения (стальные конструкции со светодиодными влагостойкими светильниками). Строительство ведется в круглосуточном режиме, без выходных и праздников. На стройплощадке с учетом ночной, дневной смен и всех вахт трудится почти пять тысяч инженеров и рабочих.

Мощный эффект ожидается для туристической отрасли. Ввод автомобильной части моста уже поспособствовал росту турпотока.

«В прошлом году Крым прирос на 20% — с 5,5 до 6,8 млн туристов. И весь этот рост обеспечил именно Крымский мост. Полуостров имеет две точки входа — аэропорт в Симферополе и Крымский мост. Аэропорт прирос буквально на 2–3%, зато мост обеспечил более миллиона дополнительных туристов», — говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Во-первых, мост сам по себе стал туристической достопримечательностью Крыма. Это самый длинный мост в России. Он хорош сам по себе даже в отрыве от Краснодарского края и Крыма. На нем есть что посмотреть. Это точка притяжения туристов. Во-вторых, он позволил большому числу людей, проживающих в Ставрополе, Ростовской области и в Краснодарском крае, посетить Крым. Это очень мобильные люди, которые ездят на своих машинах отдыхать на море. И у них появилась возможность оторваться от Геленджика и Анапы и очень бюджетно съездить в Крым, например, на майские. Автомобиль им почти ничего не стоит, а за отели на майские праздники можно уложиться в 10 тыс. рублей на человека за четыре–пять дней», — говорит Ромашкин.

Будущие надежды на новый всплеск турпотока он связывает именно с открытием железнодорожной дороги по Крымскому мосту в конце 2019 года. «В 2020 году железнодорожное сообщение тоже должно дать прибавку туристов, которые не могут приехать на машине и не хотят платить больше за авиабилеты», — говорит Ромашкин.

«За время российского Крыма полетная география увеличилась в разы. Пять лет назад в Симферополь можно было прилететь из 15–20 городов, летом 2018 года — уже из 80 городов. Но, конечно, маршрутная сеть РЖД в разы больше. Многие смогут выехать прямо из своего маленького городка и доехать к крымскому морю. Это будет для многих более удобно и недорого, так как не надо делать много пересадок», — замечает собеседник.

«В Симферопольском аэропорту был открыт новый терминал с более высокими тарифами обслуживания, чем в старом, так как инвестиции надо окупать. И авиабилеты, хотя они и входят в программу субсидирования, зачастую являются относительно дорогими. Поэтому железная дорога сможет эффективно конкурировать с авиалиниями. Это будет способствовать тому, что авиакомпании станут как минимум сдерживать цены на авиабилеты. А у туристов будет больше выбора», — указывает старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев

Открытие железной дороги должно способствовать притоку не только туристов, но и грузов.

После ввода автомобильной части моста в эксплуатацию среднемесячная интенсивность грузоперевозок между материковой частью и полуостровом уже увеличилась почти в 2,5 раза. Число автомобилей, которые проехали в обе стороны, достигло за год пяти миллионов.

«Железная дорога в Крыму, которая после прекращения сообщения с Украиной находится в полувиртуальном режиме, станет полноценной железной дорогой. Прибавится 4–6 млн пассажиров, которые будут прибывать на полуостров по Крымскому мосту, и прибавится 1,5–3 млн тонн грузов на первом этапе», — отмечает Кондратьев.

Часть грузов, которая сейчас идет в порты Краснодарского края, может быть перераспределена на крымские порты. «Это позволит частично снять нагрузку с черноморского побережья Кавказа. В Краснодарском крае наблюдается очень быстрое развитие перевалочных мощностей. Более равномерное распределение грузов по портам всего региона может позитивно сказаться в том числе на смежных отраслях», — считает он.

Доставка товаров по железной дороге является более экономичной и удобной. Глава региона Сергей Аксенов считает, что запуск поездов в Крым в конце года позволит повлиять на конечную стоимость поставляемой в регион продукции. «Надеюсь, что в комплексе с другими мерами, такими как строительство в Крыму и Севастополе крупных логистических центров и увеличение объемов выпуска собственной продукции, это поможет нам стабилизировать цены», — говорил он РИА «Крым».

«Что касается цен, то здесь эффект, скорее всего, будет малозаметен, особенно конечному потребителю. На уровне оптовых цен он будет более очевиден. Крымские предприниматели скорее увеличат собственную маржу за счет снижения стоимости перевозок при переводе части грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный», — считает Кондратьев.

«Однако диверсификация маршрутов доставки товаров в Крым может привлечь новых поставщиков и новые компании из России на полуостров. И вот за счет повышения конкуренции цены могут снизиться или как минимум стабилизироваться. То есть потребители в долгосрочной перспективе тоже смогут получить выгоду», — добавляет он.

Крымские предприниматели не раз жаловались, что им трудно конкурировать с компаниями из материковой России, так как на полуострове более высокие цены на продукты питания, при этом более низкие зарплаты в коммерческом сегменте. В итоге на полуостров сложно привлечь работников.

«С развитием полноценного железнодорожного сообщения эта проблема, мне кажется, начнет исчезать — не за один день, но постепенно», — считает Кондратьев.

Если будет налажено комфортное пригородное сообщение, то это станет серьезным катализатором для регионального рынка труда.

«Это повысит мобильность трудовых ресурсов, увеличит конкуренцию за квалифицированные кадры, поможет привлечь новые кадры. Потому что это уже будет другой уровень жизни. Эффект для районов, рядом с которыми проходит железнодорожная магистраль, будет просто огромен», — полагает собеседник.

Одним из главных бенефициаров станет также строительная отрасль и федеральный бюджет, потому что крупные инфраструктурные проекты финансируются из госбюджета.

Сейчас логистика доставки стройматериалов с материка довольно сложная и непредсказуемая по цене. Например, их могут везти сначала в порты Ростовской области, потом по морю в Крым и т. д. Железная дорога упростит логистику и сделает более понятной стоимость доставки.

«Стоимость по железной дороге будет унифицирована, не будет особенного тарифа для крымских железных дорог. За счет того, что транспортные тарифы станут понятными и просчитываемыми на долгий период, Крым станет еще более привлекательным для инвестиций, хотя мы понимаем, что сохраняются и другие факторы, на основе которых инвесторы принимают решение. Но такая ценовая предсказуемость очень важна для частных инвесторов», — считает Кондратьев.

Благодаря крупным строительным проектам и низкой базе экономика Крыма в последние годы показывает впечатляющие темпы роста. Согласно данным Института комплексных стратегических исследований, Крым оказался в числе лидеров среди российских регионов по росту пяти основных секторов экономики. Самый высокий рост Крым и Севастополь показали в сфере строительства, в промышленном секторе и в рознице. В совокупности по росту в пяти секторах Крым оказался самым быстрорастущим регионом в России.

«Во многом рост Крыма поддерживается за счет эффекта низкой базы, потому что в 2014 году основные показатели были низкие по сравнению с Краснодарским краем и Ростовской областью. Приход инвестиций и повышение зарплат в бюджетной сфере за счет перехода на российские стандарты автоматически привели к быстрому росту экономики полуострова», — говорит Сергей Кондратьев.

Однако не просядет ли экономический рост в Крыму и Севастополе после прекращения таких крупных инфраструктурных проектов, как ТЭС и Крымский мост?

«В последние два года Крым находился на пике крупных масштабных инвестиций, и вполне возможно, что мы увидим снижение или стагнацию инвестиций в основной капитал в последующие годы. Такую ситуацию наблюдали в Приморском крае после проведения саммита в 2012 году, то же самое было в Краснодарском крае после Олимпиады в Сочи в 2014 году. Это объяснимые эффекты. Но это не обязательно приводит к снижению доходов населения или снижению ВРП, то есть размера экономики. В Краснодарском крае доходы и экономика росли», — говорит Кондратьев.

По его мнению, даже после завершения всех работ по Крымскому мосту доходы людей и общий уровень экономики продолжат рост. Думаю, что ввод Крымского моста с большой вероятностью создаст существенный положительный эффект на протяжении нескольких лет для смежных отраслей — торговли, транспорта, туризма. И этот экономический эффект будет создаваться непосредственно на территории Крыма», — заключает собеседник.