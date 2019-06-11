Новые технологии уже влияют на профессии, часть которых уходит, а рабочие места освобождаются, такая ситуация, например, может сложиться с водителями такси, которых через несколько лет вполне могут вытеснить беспилотники, заявил в ходе выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Технологии уже меняют многие рабочие места: уходят старые профессии, появляются новые. Например, по прогнозам экспертов, это известная информация, через несколько лет продажи автомобилей-беспилотников могут составить два миллиона единиц, а еще через пять лет превысят 10 миллионов. Одна из причин — снижение стоимости таких машин, и если эти тенденции реально будут развиваться таким образом, то необходимо оценить, что будет происходить с профессией водителя такси, грузовых машин", — сказал Медведев.
По его словам, это весьма непростые процессы, которые затронут практически все страны.
"Вряд ли можно ожидать, что высвободившиеся рабочие места примут огромные новые цеха. Такие производства могут быть большими, но работать там будут скорее всего единицы", — отметил он.