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США подорвали веру в Германию 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Индекс доверия инвесторов Sentix для экономики Германии упал до самого низкого уровня с 2010 года, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что столь низкий уровень доверия является предвестником скорой рецессии. Ранее Центральный банк Германии снизил свой прогноз роста экономики страны в этом году до 0,6 процента. Помимо этого, промышленное производство в стране опустилось на самый низкий уровень за последние четыре года.
Изменение настроений инвесторов Sentix связывает главным образом с торговой войной между США и Китаем, и опасениями того, что Вашингтон повысит пошлины для европейских товаров. При этом американский протекционизм негативно повлиял и на США — индекс для Соединенных Штатов опустился до минимума с февраля 2016 года.
По мнению экономистов, серьезные экономические проблемы Европы являются самой большой угрозой для глобального экономического роста. Это в первую очередь замедление роста в Германии и Франции на фоне торговой войны США с Китаем.
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Комментарии
Экономика , Bloomberg
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