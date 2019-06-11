Санкционные сыры пойдут на корм скоту

Роспотребнадзор объяснил предложение об уничтожении санкционной продукции, заявив, что продукты питания, пригодные для употребления, но не соответствующие технологическим регламентам, можно использовать иначе, об этом сообщает RNS.

По мнению представителей ведомства, санкционные продукты "нецелесообразно захоранивать на полигоны ТКО и уничтожать". Вместо этого Роспотребнадзор предлагает делать с продукцией следующее: перерабатывать в корм животным, компостировать и использовать в качестве источника биологического газа в биоэнергетике, изготавливать различные субстраты на биотехнологических производствах. Ведомство предлагает устанавливать порядок использования и переработки пищевых отходов на законодательном уровне.