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Санкционные сыры пойдут на корм скоту 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор объяснил предложение об уничтожении санкционной продукции, заявив, что продукты питания, пригодные для употребления, но не соответствующие технологическим регламентам, можно использовать иначе, об этом сообщает RNS.
По мнению представителей ведомства, санкционные продукты "нецелесообразно захоранивать на полигоны ТКО и уничтожать". Вместо этого Роспотребнадзор предлагает делать с продукцией следующее: перерабатывать в корм животным, компостировать и использовать в качестве источника биологического газа в биоэнергетике, изготавливать различные субстраты на биотехнологических производствах. Ведомство предлагает устанавливать порядок использования и переработки пищевых отходов на законодательном уровне.
Ранее сообщалось, что по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Роспотребнадзор предоставил перечень с предложениями, в частности запретить уничтожение санкционной продукции.
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Комментарии1
Экономика , Совет по правам человека , Роспотребнадзор
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