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Силуанов прокомментировал дело инвестора Майкла Калви 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»
Министр финансов России Антон Силуанов на Примаковских чтениях прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.
«Я вам говорю, что следствие, суд разберется с этим. Это незаурядный вопрос, это незаурядные следственные действия. Оно под контролем у руководства страны. Я уверен, что это будет сделано объективно», — приводит слова Силуанова РИА Новости.
При этом он призвал «не фетишизировать этот вопрос».
Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви вызывает озабоченность российских предпринимателей.
16 февраля суд арестовал американца на два месяца. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.
Впоследствии арест Калви продлили ещё на три месяца — до 14 июля.
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Экономика , Антон Силуанов , Майкл Калви , Михаил Задорнов , ФК Открытие , РИА Новости
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