Силуанов прокомментировал дело инвестора Майкла Калви

«Я вам говорю, что следствие, суд разберется с этим. Это незаурядный вопрос, это незаурядные следственные действия. Оно под контролем у руководства страны. Я уверен, что это будет сделано объективно», — приводит слова Силуанова РИА Новости.

При этом он призвал «не фетишизировать этот вопрос».

16 февраля суд арестовал американца на два месяца. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.

Впоследствии арест Калви продлили ещё на три месяца — до 14 июля.