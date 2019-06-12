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Силуанов готов подставить плечо бизнесменам. «Их надо холить и лелеять» 

Ura.Ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: ТАСС
Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал беречь бизнесменов, так как они вкладывают в экономику страны личные деньги. По мнению министра к таких россиян необходимо «холить и лелеять».
«Он [бизнесмен] вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам», — отметил Силуанов, выступая на на Примаковских чтениях, пишут РИА «Новости». Министр добавил, что бизнесмены идут на риск, вкладывая свои ресурсы в экономику. «Государство должно тебе всячески поставить плечо, помочь в этом деле», — сказал Силуанов, отметив, что такой подход к бизнесу является одной из целей реализуемых в стране национальных проектов.
Ранее Силуанов пояснил, почему падают доходы населения. По мнению министра, как пишет RT, причины кроются в росте потребительского кредитования и сокращении теневого сектора в экономике.
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Экономика , Антон Силуанов , Минфин , РИА Новости
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