Силуанов готов подставить плечо бизнесменам. «Их надо холить и лелеять»

Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал беречь бизнесменов, так как они вкладывают в экономику страны личные деньги. По мнению министра к таких россиян необходимо «холить и лелеять».

«Он [бизнесмен] вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам», — отметил Силуанов, выступая на на Примаковских чтениях, пишут РИА «Новости». Министр добавил, что бизнесмены идут на риск, вкладывая свои ресурсы в экономику. «Государство должно тебе всячески поставить плечо, помочь в этом деле», — сказал Силуанов, отметив, что такой подход к бизнесу является одной из целей реализуемых в стране национальных проектов.

Ранее Силуанов пояснил, почему падают доходы населения. По мнению министра, как пишет RT, причины кроются в росте потребительского кредитования и сокращении теневого сектора в экономике.