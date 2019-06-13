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В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против «Северного потока-2» 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла новый законопроект о санкциях против российских экспортных газопроводов. Речь, в частности, идет о «Северном потоке-2» и «Турецком потоке».
«Президент должен ввести санкции… в отношении каждого иностранного (юридического или физического) лица, который, как определит президент, сознательно, в день или после вступления закона в силу, продает, сдает в аренду или предоставляет трубоукладочные суда для строительства любого экспортного энергетического трубопровода российского происхождения, который достигает берега Германии или Турции», — говорится в документе.
По мнению авторов документа, такие газопроводы, как «Северный поток-2» и «Турецкий поток», являются проектами, которые Россия развивает, якобы исходя из политических целей, а не рентабельности. Предлагаемые конгрессменами санкции включают в себя, в частности, блокировку активов и запрет на въезд в США. Документ на своем сайте разместил член Палаты представителей Адам Кинзингер. Другими авторами проекта стали его коллеги Дэнни Хек и Грег Пенс.
Данный законопроект является сопутствующим другому проекту — о санкциях против участников строительства газопровода «Северный поток — 2», который 1 июня в Конгресс внесли сенаторы США. Среди предложенных санкций: отказ в выдаче американских лицензий на экспорт, запрет на получение займов на сумму более $10 млн, запрет на работу с федеральными средствами США, запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции, запрет на въезд в США и заморозка активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.
Накануне, 12 июня, президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в очередной раз напомнил о необходимости помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что Вашингтон «защищает Германию от России», а Москва, в свою очередь, получает от Берлина «миллиарды долларов», передавал Bloomberg. Помимо этого, Трамп вновь заявил о возможности введения санкций в отношении участников проекта и выразил надежду на экспорт американского СПГ в Германию.
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Экономика , Рынки , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Адам Кинзингер , Конгресс США , Bloomberg
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