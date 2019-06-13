В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла новый законопроект о санкциях против российских экспортных газопроводов. Речь, в частности, идет о «Северном потоке-2» и «Турецком потоке».

«Президент должен ввести санкции… в отношении каждого иностранного (юридического или физического) лица, который, как определит президент, сознательно, в день или после вступления закона в силу, продает, сдает в аренду или предоставляет трубоукладочные суда для строительства любого экспортного энергетического трубопровода российского происхождения, который достигает берега Германии или Турции», — говорится в документе.

По мнению авторов документа, такие газопроводы, как «Северный поток-2» и «Турецкий поток», являются проектами, которые Россия развивает, якобы исходя из политических целей, а не рентабельности. Предлагаемые конгрессменами санкции включают в себя, в частности, блокировку активов и запрет на въезд в США. Документ на своем сайте разместил член Палаты представителей Адам Кинзингер . Другими авторами проекта стали его коллеги Дэнни Хек и Грег Пенс.

Данный законопроект является сопутствующим другому проекту — о санкциях против участников строительства газопровода «Северный поток — 2», который 1 июня в Конгресс внесли сенаторы США. Среди предложенных санкций: отказ в выдаче американских лицензий на экспорт, запрет на получение займов на сумму более $10 млн, запрет на работу с федеральными средствами США, запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции, запрет на въезд в США и заморозка активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.