Политика США заставила заменить доллар на евро

Использование евро в мире в этом году значительно выросло из-за нестабильного курса доллара и американской политики, сообщает CNBC со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В мировых валютных резервах доля евро выросла на 1,2 процентных пункта до 20,7 процента. Доллар теперь занимает 61,7 процента, что стало историческим минимумом, хотя американская валюта все еще значительно обгоняет евро. В глобальных кредитах доля евро выросла на 0,8 процентного пункта до 19,3 процента.

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что опасения по поводу односторонних (американских) санкций могли быть еще одним фактором, поддерживающим диверсификацию резервных портфелей некоторых центральных банков, таких как Банк России», — отметили в ЕЦБ.

Также в течение 2018 года на 60 миллиардов долларов сократил свои запасы казначейских ценных бумаг США Китай.

Ранее сообщалось, что России и Китаю пока не удалось перейти на торговые расчеты в национальных валютах — рубле и юане. Хотя страны смогли частично отказаться от доллара, на смену ему пришло евро, чья доля в 2018 году выросла с 5,3 до 7,3 процента.