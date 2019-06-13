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Политика США заставила заменить доллар на евро 

Lenta.ru 1 час назад
Использование евро в мире в этом году значительно выросло из-за нестабильного курса доллара и американской политики, сообщает CNBC со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В мировых валютных резервах доля евро выросла на 1,2 процентных пункта до 20,7 процента. Доллар теперь занимает 61,7 процента, что стало историческим минимумом, хотя американская валюта все еще значительно обгоняет евро. В глобальных кредитах доля евро выросла на 0,8 процентного пункта до 19,3 процента.
«Предварительные данные свидетельствуют о том, что опасения по поводу односторонних (американских) санкций могли быть еще одним фактором, поддерживающим диверсификацию резервных портфелей некоторых центральных банков, таких как Банк России», — отметили в ЕЦБ.
Также в течение 2018 года на 60 миллиардов долларов сократил свои запасы казначейских ценных бумаг США Китай.
Ранее сообщалось, что России и Китаю пока не удалось перейти на торговые расчеты в национальных валютах — рубле и юане. Хотя страны смогли частично отказаться от доллара, на смену ему пришло евро, чья доля в 2018 году выросла с 5,3 до 7,3 процента.
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Комментарии
Экономика , Видео , Центральный банк России , ЕЦБ
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