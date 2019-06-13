Надо меньше пить: что придумали в России

Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее

Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане. При этом продажу спиртосодержащей и табачной продукции в обычных магазинах предлагается запретить.

Законопроект, предполагающий перенос продажи алкоголя и сигарет в специализированные магазины депутаты подготовили еще зимой и в январе внесли в Госдуму . Так, согласно документу, спиртную и табачную продукцию предлагается запретить продавать в обычных магазинах. Весь оборот соответствующий товаров предполагается перенести в специализированную розницу. При этом вход лицам, не достигшим восемнадцатилетия, вход в такие магазины будет запрещен.

Минздрав подготовил свой отзыв на данную инициативу. Как отмечают «Известия» со ссылкой на документ, ведомство поддерживает данную концепцию.

Источник в министерстве пояснил изданию, что позиция Минздрава как в отношении дополнительных мер, направленных на снижение потребления табака, так и в отношении снижения потребления алкоголя, является последовательной и основанной на научных данных.

«По мнению экспертов, приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространенность повышают потребление данных продуктов», — отмечает источник.

Правда Минздрав отмечает, что поправки вносить надо не в закон о торговле, а в отраслевые нормативные акты, такие как закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма… » и «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта… ».

В большинстве профильных ведомств сообщили, что отзыва Минздрава не видели. В Минэкономразвития ФАС его не поддержали.

Федеральная антимонопольная служба опасается, что предложенные меры не окажут существенного влияния на потребление продукции, однако создадут барьеры для добросовестных участников рынка. В Минэкономики опасаются, что из-за таких мер снизится количество магазинов, торгующих социально значимыми продуктами питания, а в малые населенные пункты специализированная алкогольно-табачная розница не дойдет.

Минфин считает, что действующим законодательством предусмотрено достаточно мер, обеспечивающих контроль за розничной продажей алкогольной продукции, для того, чтобы избежать негативного влияния на здоровье граждан, сообщили изданию в министерстве.

В настоящее время в России алкоголем торгуют 250 тыс. точек. В случае принятия данного законопроекта большая часть из них может закрыться.

Между тем последние данные ВЦИОМ показали, что в России доля непьющих россиян неуклонно снижается — она уже упала с 40% до 33%. Согласно сведениям Росстата, за последние пять лет в стране стало больше тех, кто выпивает 1-2 раза в месяц — их доля выросла с 24,9% до 32%.

В Минздраве предполагают, что причиной такой динамики стала заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах. Алкоголь не сильно растет в цене и россияне стали пить больше.

В марте Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) подсчитал, что в 2018 году каждый россиянин в среднем выпил 14,3 л спиртного — на 8,3% больше, чем в 2017 году.

Средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 л на человека.

Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко отмечает, что «потребление алкоголя в пересчете на этанол в России падает из года в год, хотя легальные продажи спиртного растут». «Это означает лишь то, что продажи легальных напитков увеличиваются, а нелегальных — уменьшаются. Также последние 10 лет мы фиксируем падение всех показателей наркологической заболеваемости», — отметила она.

Между тем, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой , в России большинство смертей среди мужчин трудоспособного возраста — порядка 70% случаев — связаны с потреблением алкоголя.

Ранее ведомство Вероники Скворцовой предлагало внедрить запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года. Минэкономразвития обратило внимание, что данная инициатива «не вполне укладывается в логику других нормативно-правовых актов»: по Конституции граждане могут с 18 лет в полной мере осуществлять свои права и обязанности, с этого возраста наступает полная гражданская дееспособность. К тому же законодательство позволяет гражданам России с этого возраста создавать семью и обязывает молодых людей служить в армии.

Эксперты новую запрещающую инициативу по алкоголю не поддерживают.

Но тут одно из двух: либо инициатива депутатов как-то чисто теоретически могла бы совпасть с услышанными ими где-то пожеланиями владельцев заинтересованных в подобном законе потенциально специализированных сетей алкогольных магазинов, либо (в лучшем и наиболее вероятном случае) разработчики закона не видят просто дальше собственного носа, и совсем не понимают, что десятки тысяч магазинов по всей стране просто закроются совсем без алкогольной выручки, отмечает шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Оставшиеся же будут просто вынуждены поднять цены на все остальные продукты и на вполне обычные товары народного потребления.

«Так что пострадают в первую очередь от новшеств вовсе не покупатели различных видов «опиума для народа», а весь народ без исключения», — уверен Пушкарев.

Предлагаемая мера в первую очередь ударит по небольшим торговым точкам и магазинам формата супермаркет «у дома», главной проблемой станет для них маленькая площадь торгового помещения, это не позволит им сделать специализированный отдел, чтобы скрыть нежелательную продукцию от глаз маленьких посетителей, обращает внимание управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

Также возникнут трудности у собственников торговых точек в сельской местности, где на одну деревню может приходится один единственный магазин — в этом случае жители вообще рискуют остаться без пива, алкогольных коктейлей, вин и табака так как у магазина просто не будет возможности соответствовать новым требованиям, полагает эксперт.

Подсчитать сколько конкретно может снизится выручка и обороты сложно. Жарский предполагает, что в случае ограничения розничной торговли алкоголем торговые точки могут не досчитаться 20-30% от основных доходов. При этом не исключено, что на уровне регионов может начать развиваться подпольная продажа сигаретами и алкогольными напитками.