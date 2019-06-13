Новый налог в России: во всем виноват Чубайс

Госдуме не поддержали предложение Анатолия Чубайса подумать о возможном введении углеродного налога. Парламентарии говорят, что для нас это все равно, что отказываться от своего конкурентного преимущества. В РСПП считают, что вопрос платы за выбросы можно решить и без налога. Эксперты говорят, что выгода России от Парижского соглашения по климату вообще сомнительна.

Бороться с глобальным изменением климата надо, но вводить новые налоги для бизнеса — нет, такого мнения придерживаются в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Глава организации Александр Шохин в беседе с РИА «Новости» признал, что снизить выбросы можно и без увеличения фискальной нагрузки.

«То есть с выбросами CO2 бороться надо, поскольку мы подписали Парижское соглашение и собираемся его ратифицировать, но все это можно сделать, как считает большинство членов нашей организации, не увеличивая общую нагрузку фискальную на бизнес, а перераспределив, скажем так, существующие платежи.

Кроме экологического сбора есть еще платеж за негативное воздействие на окружающую среду, вот в них инкорпорировать углеродную компоненту», — уточнил Шохин.

Он отметил, что ранее бюро РСПП этот вопрос уже обсуждало, и глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который входит в его состав, был единственным, кто выступал за введение налога. Шохин отметил, что бюро РСПП может вновь поднять этот вопрос 19 июня.

В Госдуме уверены, что в России нельзя вводить налог на выбросы углекислого газа промышленными предприятиями.

«В мировой повестке есть такая тема, как освобождение экономики от углеродного следа. Это прежде всего касается тех экономик, которые не имеют своих углеводородов. В нашей стране их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — заявил RT первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с RT отметил, что в России вводить новые налоги есть смысл только через пересмотр старых, так как платежи серьёзно перегружают промышленные предприятия и конечного потребителя.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал ранее, что увеличения фискальной нагрузки на бизнес в стране не планируется.

В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство РФ в настоящее время не готовит никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики.

«Основные параметры налоговой системы после корректировки, которая вступит в силу с 1 января 2019 года, зафиксированы на шесть лет и меняться не будут», — отмечал министр.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в опубликованном 13 июня интервью РИА «Новости» предлагал подумать над возможностью введения в стране углеродного налога. Он напомнил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть ряд вопросов, связанных с измерением выбросов. В частности, они касаются создания системы госучета размеров выбросов.

«А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: «углеродный налог». Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить?» — говорит Чубайс.

Дело в том, что в других странах, в первую очередь в Евросоюзе , подобные решения уже активно принимаются. ЕС принял уже целый ряд нормативов, направленных в том числе на экспортируемые товары: если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, то облагаются дополнительным налогом. Если не сделать нечто подобное в России, то «через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК », уверен глава «Роснано».

«И это вещь очень болезненная», — предупреждает Чубайс.

Инициатива главы «Роснано» может быть направлена прежде всего не на улучшение экологии, а на поиск источников финансирования продвигаемых им альтернативных источников электроэнергии, полагает депутат Валерий Селезнев.

В рамках «Роснано» Анатолий Чубайс действительно все активнее занимается альтернативной, чистой энергетикой.

В одном из прошлогодних интервью он высказывал мнение, что России надо увеличивать долю возобновляемых источников в общем энергобалансе страны — до 5-8% к 2035 году.

«Только в этом случае будет сформирован полноценный внутренний рынок, который сможет обеспечить не только самовоспроизводство всего технологического кластера возобновляемой энергетики, но и достаточный экспортный потенциал», — сказал он ТАСС.

При этом Чубайс призвал не гнаться за Европой, где параметры существенно выше.