Глава Нового банка развития БРИКС: ключевая зона роста экономики РФ — инфраструктура

Основным драйвером роста экономики России в следующие пять лет станет развитие городов, дорог и другой инфраструктуры. Именно на этом сегменте фокусирует свою инвестиционную деятельность Новый банк развития БРИКС, который к 2021 году планирует нарастить долю портфеля российских кредитов на 15–20%. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Нового банка развития, созданного БРИКС, Кундапур Ваман Каматх.

— Ранее вы упоминали, что, согласно новой стратегии банка, вы хотите увеличить портфель ваших проектов до $18,9 млрд в оптимистичном сценарии и до $14,6 млрд в базовом. Каковы ваши планы сейчас и какое место в них занимает Россия?

— Я думаю, в 2019 году наш портфель будет где-то между этими цифрами — около $16 млрд мы планируем к декабрю 2019 года. На Россию сейчас приходится порядка $1,5 млрд, и в ближайшие полгода, т.е. к концу этого года, мы хотим увеличить данный объем до $2,5 млрд

— Вы рассматриваете какие-то конкретные проекты для увеличения портфеля в России?

У нас есть в работе один проект по возобновляемым источникам энергии и два других проекта, один из которых касается профессионального образования.

Петербургский форум дает нам новые возможности, поэтому я думаю, что мы сможем профинансировать ряд проектов в следующие полтора года. Например, мы обсуждаем с РЖД очень крупный проект — примерно на $500 млн Также мои коллеги на форуме встречались с представителями российского бизнеса.

— Расскажите о текущих проектах банка БРИКС в России. Что это за проекты и какова их стоимость?

Это шесть проектов общей стоимостью около $1,5 млрд, не считая обсуждаемого железнодорожного проекта. Он находится совсем в первоначальной стадии. Если все пройдет успешно, это будут дополнительные $500 млн

— Какой будет доля ваших инвестиций в железнодорожный проект?

Мы говорим об инвестициях в одну конкретную линию. Но у РЖД много привлекательных проектов, и мы могли бы предоставить компании оcновную поддержку в том объеме, который им необходим, вместо финансирования одного конкретного направления.

— Вы ранее упоминали, что банк БРИКС рассматривает возможность участия в реализации национальных проектов в России. В каких областях?

Наше ключевое направление — инфраструктура. Мы готовы обсуждать с правительством РФ любые проекты в этой области, наш диалог в этом направлении продолжается.

— Можете назвать конкретные отрасли?

Мы развиваем наше участие во всех отраслях. Во всех странах нашего присутствия мы строили автомобильные и железные дороги, участвовали в проектах по очистке воды, в электро— и "зеленой" энергетике, в социальных секторах. У нас нет ограничений по проектам, которые мы рассматриваем. Мы ведем переговоры с правительством РФ по всем отраслям.

— Как вы оцениваете в целом влияние нацпроектов на экономику РФ? Наверно, вы учитывали это при планировании своих инвестиций.

Наше планирование в основном сосредоточено на времени наших инвестиций, также мы оцениваем, повлияет ли проект положительно на экономику страны. Например, "зеленая" энергетика влияет положительно, потому что она не загрязняет окружающую среду. Когда ты строишь дороги и проводишь воду в деревню, которая не имела доступа к чистой воде, — ты не только удовлетворяешь экономическую потребность, но и помогаешь людям. Помимо экономической выгоды, инвестиции могут приносить и множество других результатов.

— Взаимодействует ли банк БРИКС с другими институтами развития в странах БРИКС? Обсуждаете ли возможное сотрудничество с институтами развития в России?

Да, мы общаемся с местными институтами развития в различных странах, мы сотрудничаем с ними в основном по поводу нашего присутствия в различных странах.

— Это так же относится и к институтам развития в России?

Пока мы не финансируем институты развития в России. Но в процессе работы, в процессе набора персонала мы очень близко взаимодействуем с российскими институтами — у нас много сотрудников из российских институтов развития. Наше сотрудничество лежит больше в области экспертизы.

— Каковы планы банка БРИКС по заимствованиям на финансовых рынках?

Это интересный вопрос. Обычно мы привелекаем средства в твердых валютах — например, в долларах. Но мы также начали проводить заимствования в местных валютах — например, в юанях в Китае. Наша цель — популяризация национальных валют, потому что мы верим, что это наименее рискованные деньги, в которых страна может занять. В России мы видим большой интерес к выпуску банком облигаций в рублях. Также мы заинтересованы в заимоствованиях в евро и швейцарских франках. Мы можем финансировать проекты в этих валютах. Так как мы говорим о рубле — мы можем запустить рублевую программу заимствований в течение следующих трех месяцев.

— А после этого…

Мы будем кредитовать в рублях двух наших российских клиентов, у которых есть такая потребность. Мы обнаружили, что можем заимствовать в рублях по очень привлекательным ставкам. Что более интересно, сегодня я встретил потенциальных клиентов, которые хотят занимать в евро и швейцарских франках, также по привлекательным ставкам. Так что в России как минимум три валюты могут соперничать с долларом.

— Глава Минэкономразвития говорил на ПМЭФ-2019, что дедолларизация положительно влияет на экономику страны. Что вы думаете об этом?

Я смотрю на это чисто с экономической точки зрения. Сейчас другие валюты — евро, швейцарские франки — доступны для привлечения намного дешевле, чем доллар. Но с течением времени — я думаю, в ближайшие года два, — в странах БРИКС национальные валюты станут основными.

— Вы не опасаетесь нестабильности рубля? Последнее время было много потрясений с курсом.

Если нужно финансирование в долларах — мы кредитуем в долларах. Если в рублях — мы кредитуем в рублях, и есть фиксированная процентная ставка. Поэтому, что бы ни случилось между рублем и долларом, — риски захеджированы.

Минфин РФ отмечал, что спрос на кредиты банка БРИКС в РФ достаточно низкий. Что можно сделать с этим, как вы думаете?

Да, в первый год он был низким. Мы проделали большую работу, чтобы понять, как работает российский рынок и что мы можем ему предложить. В следующем году мы планируем нарастить долю портфеля российских кредитов на 15–20%.

— Каков ваш прогноз по развитию экономики РФ в этом или следующем году? Сейчас у нас рост 1,3%. На ПМЭФ заявлялось, что нефть больше не будет играть главную роль в нашей экономике. Как вы думаете, действительно мы можем достичь этого?

Мы не можем давать прогнозы по росту экономики России. Я полагаю, что рост должен быть в районе от 1,0 до 1,5%. Я приезжаю в Россию раз или два в год, и я вижу рост своими глазами. Я был в Санкт-Петербурге 15 лет назад и пять, десять лет назад. Последние пять лет я приезжаю каждый год, и я вижу, как идет трансформация. И совершенно ясно, что одним из последствий роста экономики будет урбанизация. Она может дать импульс росту экономики России в следующие пять лет, это будет ключевой драйвер — развитие городов, дорог, строительство метро. Другой драйвер — железные дороги. Поэтому ключевая зона роста российской экономики — инфраструктура. России нужна развитая инфраструктура из-за ее размеров и численности населения — хорошим примером может служить Китай, который находится на первом этапе развития мощной инфраструктуры. За развитием инфраструктуры последует рост производства и услуг. Потому что сейчас ведущие бизнесы — это бизнесы, которых пять-десять лет назад еще не было: доставка еды, интернет-магазины и так далее.