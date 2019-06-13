Большинство экспертов ожидают снижения ключевой ставки до 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании 14 июня снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Основным фактором, выступающим в пользу снижения ставки, является падение инфляционных рисков, при этом неопределенность геополитической ситуации, напротив, может послужить причиной ее сохранения на прежнем уровне.

В 2018 году Банк России дважды принимал решения о повышении ключевой ставки — оба раза на 0,25% пункта, доведя таким образом показатель до нынешнего уровня 7,75% годовых. Причиной тому послужили риски разгона инфляции из-за реакции цен на повышение НДС и развития внешних условий. Несмотря на заявления о том, что повышение ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения разовых проинфляционных факторов, на предыдущем заседании регулятор сохранил уровень ключевой ставки неизменным.

Эксперты полагают, что по итогам завтрашнего заседания совет директоров ЦБ примет решение снизить ключевую ставку впервые за год, а также укажет на возможность дальнейшего смягчения монетарной политики до конца 2019 года.

Прогнозы на уровень ставки

Ожидание рынком понижения ключевой ставки в июне заметно выше, чем двумя месяцами ранее. Среди двенадцати опрошенных ТАСС экспертов десять высказались в пользу понижения ставки до 7,5% годовых.

Сбербанк Управление активами — 7,5%

Русский стандарт— 7,5%

АКРА — 7,5%

Велес Капитал — 7,75%

БКС (BCS Global Markets) — 7,75%

На решение Центробанка снизить ключевую ставку, согласно мнению экспертов, в первую очередь должно повлиять сокращение краткосрочных инфляционных рисков и инфляционных ожиданий. Также этому будет способствовать частичное снижение внешних угроз, стабильность российского рубля и рублевых активов и неустойчивый рост экономики.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считает, что слабые темпы роста экономики России за первый квартал 2019 года по отношению к четвертому кварталу 2018 года (с ростом 0,5% против 2,7% соответственно) свидетельствуют о целесообразности включения ЦБ процентных стимулов.

Портфельный управляющий "Сбербанк Управление активами" Дмитрий Постоленко также полагает, что решение о снижении ставки может дать импульс ускорению экономической активности, подстегнув рост кредитования.

Инвесторы также ожидают смягчение монетарной политики, о чем говорит спрос на российские ОФЗ со стороны нерезидентов, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Кроме того, сигналы официальных лиц ЦБ о предстоящем снижении ставки неоднократно подстегивали рыночный интерес, добавил в свою очередь главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин

Часть экспертов сходятся во мнении, что по итогам заседания Банк России может указать и на возможность дальнейшего смягчения политики до конца 2019 года. В части рисков могут быть указаны угрозы от торгового протекционизма и более низких цен на нефть, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой

Инфляционные ожидания

По мнению экспертов, замедление инфляции в апреле и мае до 5,2% и 5,1% соответственно после прохождения в марте пикового значения 5,3% станет основным фактором, который подтолкнет совет директоров Центробанка к снижению ключевой ставки.

Отчасти снижение инфляции может быть продиктовано тем, что эффект НДС на потребительские цены себя исчерпал, предполагает экономист Citi по России, Украине и Казахстану Артем Заигрин.

Предпосылками для дальнейшего замедления индекса потребительских цен служат также укрепление курса российской валюты с начала года, бюджетная политика правительства РФ и ожидания хорошего урожая, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Именно перспективы роста урожайных сборов в этом году позволяют прогнозировать замедление инфляции до 4,3%, считает аналитик Росбанка Анна Заигрина. В Росбанке ожидают, что вместе с решением о снижении ставки регулятор пересмотрит вниз и прогноз по инфляции.

Население также ждет дальнейшего снижения темпов инфляции, полагает аналитик ИК "Ренессанс капитал" Андрей Мелащенко. Об этом говорит показатель инфляционных ожиданий населения, который стабилизировался в районе 9%, в то время как наблюдаемая инфляция (исчисляется по данным опросов граждан) находится на уровне 10%, добавил он.

Геополитика

Ситуация на внешнем рынке вносит неопределенность и может послужить для регулятора причиной сохранения ключевой ставки на прежнем уровне — в частности, негативное влияние на развивающиеся рынки привнес очередной провал в торговых переговорах между США и Китаем.

"С учетом текущей ситуации — прежде всего нерешенности торгового спора США-Китай — снижение ставки может оказаться преждевременным, так как при негативном исходе торгового спора этот шаг может усилить отток средств с российского рынка и оказать дополнительное давление на финансовую стабильность", — отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему сохраняют надежду на торговое урегулирование, сообщил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко . Он добавил, что мягкая риторика ФРС США , которая не предполагает ужесточения процентной политики, также говорит в пользу снижения ставки на заседании в пятницу. Однако, по его мнению, острой необходимости смягчать процентную политику уже сейчас у Банка России нет.

Глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик добавил, что ужесточить риторику со стороны Центробанка может, в том числе, существенное падение цен на нефть.

Дальнейшие действия ЦБ

Вопрос о политике регулятора во втором полугодии 2019 года и в начале 2020 года остается для экспертов риторическим. В частности, готовность Банка России в дальнейшем быстро снижать ставку кажется маловероятной, пояснила аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева . Скорее, ЦБ будет делать значительные паузы перед каждым очередным снижением, добавила она.

При этом часть экспертов прогнозируют, что до конца 2019 года ключевая ставка вновь может быть снижена. В частности, РФПИ допускает ее понижение до 7% годовых к концу 2019 года и до 6,50% к концу 2020 года. Тем не менее, по словам главного экономиста фонда Дмитрия Полевого, с уверенностью говорить о перспективах 2020 года "сложно из-за изменчивых внешних факторов и последних слов главы Минфина о возможном расходовании средств ФНБ на проекты внутри России", что может повлиять и на решения Центробанка о траектории ключевой ставки.