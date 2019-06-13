Кудрин предложил жесткие меры для индексации пенсий

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал недостаточным повышение пенсий, которое произойдет в результате проведения реформы пенсионных накоплений. По мнению экономиста, есть риск, что индексация пенсий не сможет обогнать темпы инфляции, а значит, будут нужны жесткие меры, чтобы обеспечить жизнь пенсионеров.

Кудрин отметил, что более высокие темпы экономического роста являются основным условием для индексации пенсий. «Если нет, надо будет более жесткие меры принимать, определяться, откуда брать деньги: перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить», — приводит слова главы Счетной палаты портал «Шторм».

В подтверждение экономист ссылается на Всемирную организацию труда, которая рекомендует поддерживать государственные пенсии на уровне не ниже 40% от заработка. При этом в развитых странах доходы пенсионеров зачастую составляют 70% от заработка.

По словам Кудрина, россияне не смогут получать такие пенсии только потому, что не делают добровольных нако