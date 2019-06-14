Сокращение рабочей недели: мечта или реальность

В Женеве на торжествах по случаю столетия Международной организации труда (МОТ) премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что мировую экономику в будущем ждёт переход к четырёхдневной рабочей неделе. Глава правительства РФ прав, предпосылки для сокращения продолжительности трудового дня есть. Подробности выяснял News.ru.

Чего хочет премьер-министр России

К сожалению, Дмитрий Медведев никакой конкретики не дал. Связано ли уменьшение трудовой недели с ростом продолжительности рабочего дня или с его урезанием, а если последнее, то с сохранением текущего уровня зарплаты или нет? Всё это рождает путаницу. Вместо пятидневной 8-часовой недели трудящемуся может достаться четырёхдневная по 10 часов.

Всякий раз, обсуждая эту тему, добрая часть отечественных экспертов и публицистов расписываются в собственной некомпетентности. Они припоминают число праздников в РФ и заявляют, что дополнительный выходной расслабит сотрудников. Но факты говорят о другом.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний гражданин нашей страны в 2017 году проработал 1980 часов. С этим показателем россияне заняли пятое место, пропустив вперёд лишь мексиканцев, костариканцев, южнокорейцев и греков. Это значит, что в стране низкий уровень автоматизации и высокая доля низкоквалифицированного ручного труда. В высокотехнологичной Германии работают гораздо меньше — 1356 часов в год.

Сокращение времени труда — общемировая тенденция ведущих экономик в последние 100 лет. Во Франции, Германии, Италии растёт трудовой стаж, но параллельно урезается рабочее время. Сегодня, по разным расчётам, в странах с развитой промышленностью люди могут находиться на рабочем месте по 1,5—2 часа. Эксперты уверены — мир созрел для перемен.

Предложение Медведева любопытное, однако не вяжется с его предыдущими решениями. Долгие годы минимальный размер оплаты труда был ниже прожиточного минимума, а в прошлом году кабинет министров инициировал повышение пенсионного возраста. Благодаря последнему российские трудящиеся отработают за свою жизнь часов больше, чем их коллеги во Франции и Германии на 21—22%.

В 2014 году МОТ уже обращалась к странам-участникам организации перейти на четырёхдневную рабочую неделю, отставив в силе количество трудовых часов. В частности, в качестве прогрессивности мера увязывалась с экологией: меньше поездок на работу. Это предложение часть профсоюзов раскритиковала, объяснив его неподходящим для защиты интересов наёмных работников (некогда собираться) и ведущей к снижению производительности труда.

Сокращение трудовой недели или рабочих часов?

Чем выше производительность труда, тем больше свободных часов остаётся у общества: уменьшается рабочее время и увеличивается в непроизводственной сфере. Но этот процесс немыслим без внедрения новых технологий, прежде всего в производстве. Он невозможен без обучения сотрудников работать по-новому. Однако на этом поприще в России результаты скромные. Мягко говоря, роботы пока не заменили тяжёлых однообразных занятий. По данным Национальной ассоциации рынка робототехники, уровень автоматизации в стране в 70 раз ниже среднемировых. Российский работник «изнашивается» быстрее своих европейских коллег, отсюда разница в продолжительности жизни. Оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) производительности труда в РФ не утешительны: на уровне ЮАР. В 2017 году она составляла $26,5 в час.

Снижение трудового времени также даст приток молодых кадров на предприятия благодаря возможности сочетать работу с обучением. В РФ появление этой меры позволит продлить активность специалистов предпенсионного и пенсионного возрастов, что отодвинет угрозу остановки промышленных предприятий из-за нехватки кадров.

Сегодня в центре повестки дня — права и интересы работников, а не просто запросы корпораций или государств, — сказал Дмитрий Медведев в своей "Женевской речи". — Если хотите — ожидания людей и профессии.

И здесь Медведев может оказаться не прав. Сегодня никто не способен указывать крупнейшим мировым монополиям. Только по официальным данным за последние пять лет у сотрудников американской Amazon на почве переработок зарегистрировано почти 200 попыток суицида. Глава Alibaba Group Джек Ма заявляет, что работники его компании должны работать по 12 часов, иначе они не нужны компании. А прямо сейчас российское отделение пищевого гиганта Nestle отказывает профсоюзу в переговорах по поводу массовых сокращений. Концепция государства всеобщего благосостояния (Welfare state) с начала 1970-х стала ржаветь, а сегодня уже практически везде выброшена на помойку. Любопытно, что за последние 70 лет производительность труда рабочего США выросла почти на 250%, в то время как зарплата — всего на 115%. На почве этих социальных конфликтов и выросло самое яркое протестное движение последних лет — «Жёлтые жилеты», которые тоже выступают за сокращение времени труда.

История повторяется. МОТ родилась ровно сто лет назад. Политической причиной её создания стала революция в России. Организация открыто призвала улучшать условия жизни европейского пролетариата, боясь повторения такого сценария в Европе. МОТ, в частности, рекомендовала сократить продолжительность труда до восьми часов. Однако сегодня ответить Amazon фактически некому.

Сокращение рабочих часов в России — мечта или реальность?

Недавно депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов предложил включить в восьмичасовой трудовой день один час езды до рабочего места. Однако парламентарий получил жёсткий ответ и со стороны бизнес-сообщества (рост издержек), и, что интересно, со стороны ВНИИ труда. Любопытно, что автором прогрессивной для трудящихся инициативы выступил депутат «Единой России» , ранее занятый совсем иными общественными проблемами, а не КПРФ или эсеры

Очевидно, наёмные работники будут вынуждены самостоятельно добиваться уменьшения времени труда. И, кстати, уже это делают. Российский экономист, профессор ННГУ им. Лобачевского Александр Золотов , ведущий специалист в РФ в области рабочего движения, недавно показал свежий коллективной договор работников, заключённый на предприятии в РФ.

В течение первого года действия коллективного договора осуществляется подготовка к переходу со второго года к 7-часовому рабочему дню без уменьшения заработной платы. А в течение второго года — к переходу с третьего года к 6-часовому рабочему дню без уменьшения заработной платы, что будет способствовать комплексному улучшению условий труда работников, к стимулированию их высокопроизводительной работы и улучшению показателей деятельности общества, — говорится в документе.

Это первый или один из первых договоров в России, в котором прописано сокращение времени труда до шести часов. Его можно тратить на занятия спортом, культуру, образование, повышение квалификации, причём именно за счёт владельца предприятия — именно так поступают ведущие высокотехнологичные компании. Таким образом предложение премьер-министра в России воплощается в реальность.